В Башкирии специалисты рассказали, как прийти в норму после праздников

Психолог поделился советами, как побороть посленовогоднюю хандру и правильно настроиться на работу. Стоит начать с физических нагрузок. Достаточно простых прогулок на свежем воздухе хотя бы по 30-40 минут в день.
Второе, что нужно сделать, это восстановить режим сна. Следует ложиться до 23:00. Перед этим настроить себя на сон.
Входить в рабочий ритм нужно постепенно, не планируя «сверхзадачи» в первые дни. Также организму нужно восстановиться после новогоднего застолья. После праздников многие сталкиваются с проблемой лишнего веса. Однако не стоит сразу же пытаться избавиться от набранных килограммов с помощью голоданий и строгих диет. Важно вернуться к сбалансированному питанию и постепенно восстановить обмен веществ.