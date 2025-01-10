В Башкирии специалисты рассказали, как прийти в норму после праздников

Психолог поделился советами, как побороть посленовогоднюю хандру и правильно настроиться на работу. Стоит начать с физических нагрузок. Достаточно простых прогулок на свежем воздухе хотя бы по 30-40 минут в день.

Второе, что нужно сделать, это восстановить режим сна. Следует ложиться до 23:00. Перед этим настроить себя на сон.