Стало известно состояние мальчика из Башкирии, которого забрали из семьи из-за сломанного туалета

Волонтёры благотворительной организации «Радуга добра», которые помогают семье Кудряшевых, рассказали о состоянии 12-летнего Вани из Стерлитамака.

Напомним, мальчика забрали из семьи органы опеки из-за сломанного туалета. Мама Вани воспитывает четырёх детей в одиночку на 14 тысяч рублей в месяц – самостоятельно сделать ремонт в ванной женщина просто не могла. Семье помогли волонтёры, однако, когда Ваня уже собирался возвращаться домой, выяснилось страшное – у мальчика диагностировали лейкоз.