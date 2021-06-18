В Башкирии в рамках нацпроекта отремонтировали дорогу

Сейчас же обновили участок длиной 3,5 километра, обустроили обочину и нанесли разметку. Качество дороги проверила лаборатория. Ремонт провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По контракту дорогу должны были сдать в сентябре, но работы удалось выполнить с опережением срока.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году в республике обновят более 300 километров дорог в Уфимской и Стрелитамаской агломерациях. На это было выделено более 6 млрд рублей из федерального, республиканского и муниципальных бюджетов. Все работы на дорогах планируют завершить в сентябре.