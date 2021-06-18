В Башкирии появилась новая причина массовой гибели пчел

Причиной массового мора пчел в пяти южных районах республики стала обработка лесов от непарного шелкопряда. Такое заключение по результатам исследования насекомых сделали специалисты регионального Россельхознадзора. Тем временем в Башкортостане сегодня зафиксировали новые факты гибели пчел. И в этом случае люди обвиняют уже местных аграриев.

Примерно половина этой пчелосемьи погибла. Другая, скорее всего, умрет в ближайшее время, говорит Флюр Шамсутдинов. Мертвых пчел в своем подворье мужчина обнаружил накануне утром.

Ну каждое утро я выхожу, обхожу, проверяю смотрю: что-то впереди лежит много пчел. Я сначала не подумал, что они мертвые, думал, жарко, наверное. Они обычно в жару отдыхают, потом посмотрел – они мертвые. Флюр Шамсутдинов, пчеловод

6, 9, а у кого-то и по 20 ульев. В деревне Исмагилово Аургазинского района пчеловодством занимаются более 10 человек. И у каждого похожая ситуация – вокруг пасек кучи мертвых пчел. В массовой гибели насекомых, люди винят аграриев, которые обрабатывают угодья химикатами. В эти дни крылатые как раз вели сбор меда на рапсовых полях, расположенных рядом с соседней деревней.

За нектаром пчелы обычно летают на расстояния до 6 километров. Это рапсовое поле и вовсе расположено практически вплотную к деревне. Казалось бы, для местных пчеловодов – хорошая возможность собрать побольше меда. Однако такое на первый взгляд красивое поле может таить в себе массу опасностей.

Что стало причиной массовой гибели пчел в близлежащих деревнях, предстоит выяснить специалистам регионального Россельхознадзора. Проверяющие по обращению пчеловодов приехали сегодня в Аургазинский район, чтобы отобрать пробы подмора насекомых.

Если наличие этих веществ в этом море пчел обнаружит лаборатория, тут уже пчеловодам можно идти дальше для возмещения ущерба именно от хозяйства, которое обрабатывало. Ришат Кутлиматов, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан

Но в этом вопросе необходимо учитывать еще один момент, говорят сотрудники Россельхознадзора, – как проводилась подготовка к обработке полей, то есть были ли оповещены пчеловоды.

ООО «Урожай» оповещал через СМИ: в Кармаскалинском районе газета «Кармаскалинская Новь» и в Аургазинском районе «Аургазинский вестник», указывали территории сельскохозяйственных поселений и сроки их обработки. Ильдус Якупов, главный агроном хозяйства «Урожай»