В Башкирии появилась новая причина массовой гибели пчел

Причиной массового мора пчел в пяти южных районах республики стала обработка лесов от непарного шелкопряда. Такое заключение по результатам исследования насекомых сделали специалисты регионального Россельхознадзора. Тем временем в Башкортостане сегодня зафиксировали новые факты гибели пчел. И в этом случае люди обвиняют уже местных аграриев.
Примерно половина этой пчелосемьи погибла. Другая, скорее всего, умрет в ближайшее время, говорит Флюр Шамсутдинов. Мертвых пчел в своем подворье мужчина обнаружил накануне утром.
6, 9, а у кого-то и по 20 ульев. В деревне Исмагилово Аургазинского района пчеловодством занимаются более 10 человек. И у каждого похожая ситуация – вокруг пасек кучи мертвых пчел. В массовой гибели насекомых, люди винят аграриев, которые обрабатывают угодья химикатами. В эти дни крылатые как раз вели сбор меда на рапсовых полях, расположенных рядом с соседней деревней.
За нектаром пчелы обычно летают на расстояния до 6 километров. Это рапсовое поле и вовсе расположено практически вплотную к деревне. Казалось бы, для местных пчеловодов – хорошая возможность собрать побольше меда. Однако такое на первый взгляд красивое поле может таить в себе массу опасностей.
Что стало причиной массовой гибели пчел в близлежащих деревнях, предстоит выяснить специалистам регионального Россельхознадзора. Проверяющие по обращению пчеловодов приехали сегодня в Аургазинский район, чтобы отобрать пробы подмора насекомых.
Но в этом вопросе необходимо учитывать еще один момент, говорят сотрудники Россельхознадзора, – как проводилась подготовка к обработке полей, то есть были ли оповещены пчеловоды.
Такое оповещение в СМИ, по словам главного агронома, они делают ежегодно весной. Однако по закону, говорят в Россельхознадзоре, предупредить пчеловодов о планируемой обработке полей нужно за пять дней до начала работ. Это могут быть информирующие таблички, подворовые обходы или другие методы.