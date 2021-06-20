Вакцинация от коронавируса в Башкирии: что грозит антипрививочникам

Самой обсуждаемой темой недели, безусловно, стала вакцинация. Радий Хабиров подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности. И вот уже завтра в Башкортостане начнут действовать новые ограничения. Особые условия посещения кафе, кинотеатров, фитнес-залов и не только. Ситуация во многом схожа с началом пандемии, когда все сидели дома, разве что теперь у людей есть выбор. Свободы намного больше, но только для вакцинированных. И тут люди разделились на два лагеря: тех, кто поспешил в пункты вакцинации, и тех, кто не горит желанием делать прививку.
От такого количества политиков, госслужащих и артистов в медучреждениях просто глаза разбегаются. Чиновники сами вынуждены стоять в очередях. И все ради вакцины. А как иначе завлечь людей сделать спасительную прививку, как не собственным примером?
Власти начали ужесточать меры. И это вполне оправдано. Третья волна началась, а люди между тем совсем расслабились. Как и в прошлом году, рост заболеваемости начинается с Москвы и Санкт-Петербурга, где день ото дня фиксируются новые максимумы. А дальше как по цепочке болезнь переходит в регионы. С учетом отпусков и каникул просто с колоссальной скоростью.
Сугубо добровольный характер вакцинации никто не отменял. Но ряд ограничений, которые власти установили, оставляет меньше выбора. Хочешь вести полноценную жизнь, посещать массовые мероприятия или ходить в фитнес-клубы – будь добр обезопасить себя и окружающих.
Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в условиях пандемии. Уже с понедельника справка о вакцинации будет единственным пропуском на посещение музеев, выставок, библиотек, концертных залов, театров и кинотеатров. С 29 июня это коснется заведений общепита, спорта, салонов красоты, санаториев, студенческих общежитий, междугородних пассажирских перевозок. До 2 июля не рекомендуется посещение мест массового скопления людей, до 25 июля предприятия должны усилить режим дезинфекции. Альтернативой справке о вакцинации может стать медицинский документ о противопоказаниях или результаты отрицательного анализа ПЦР, выданного не позднее 3 дней с момента сдачи. А вот наличие антител – не повод отказаться от прививки.
Прием документов, необходимых для поступления в вузы и колледжи, проведение вступительных испытаний, рассмотрение апелляций будут проходить в дистанционном режиме. Очная форма разрешена для абитуриентов младше 18 лет, для вакцинированных поступающих или обладателей одной из двух альтернативных справок.
Все ограничения вводятся поэтапно. Людям дают время сделать вакцину. Ну а организациям – подготовиться к предстоящему контролю. За пропуск клиента без медицинского документа должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, юридические – 300 тысяч рублей.
Ограничения лишь на первый взгляд кажутся жесткими. Власти всеми силами пытаются не допустить повсеместной самоизоляции, как это было в начале пандемии. Повторного полного закрытия предприятий экономика может и не пережить.
Власти вновь усилят проверки в общественном транспорте, объектах торговли, кинотеатрах и других учреждениях. Речь о масочном режиме и социальной дистанции. Но всё это – меры пассивной защиты. Оружие против вируса уже изобрели, и сейчас самое время каждому воспользоваться им, чтобы победить пандемию.