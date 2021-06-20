Вакцинация от коронавируса в Башкирии: что грозит антипрививочникам

Самой обсуждаемой темой недели, безусловно, стала вакцинация. Радий Хабиров подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности. И вот уже завтра в Башкортостане начнут действовать новые ограничения. Особые условия посещения кафе, кинотеатров, фитнес-залов и не только. Ситуация во многом схожа с началом пандемии, когда все сидели дома, разве что теперь у людей есть выбор. Свободы намного больше, но только для вакцинированных. И тут люди разделились на два лагеря: тех, кто поспешил в пункты вакцинации, и тех, кто не горит желанием делать прививку.

От такого количества политиков, госслужащих и артистов в медучреждениях просто глаза разбегаются. Чиновники сами вынуждены стоять в очередях. И все ради вакцины. А как иначе завлечь людей сделать спасительную прививку, как не собственным примером?

Личные средства не нужно тратить и не нужно время упускать, нужно вакцинироваться. Вакцин хватает. Мы призываем также и население свое. А муниципальные служащие, я считаю, просто обязаны вакцинироваться, потому что мы работаем в тесном контакте с населением. Ильшат Вазигатов, глава администрации Янаульского района

Власти начали ужесточать меры. И это вполне оправдано. Третья волна началась, а люди между тем совсем расслабились. Как и в прошлом году, рост заболеваемости начинается с Москвы и Санкт-Петербурга, где день ото дня фиксируются новые максимумы. А дальше как по цепочке болезнь переходит в регионы. С учетом отпусков и каникул просто с колоссальной скоростью.

Рост числа заболевших и умерших от COVID-19 в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге свидетельствует, что эпидемия ещё далека от завершения. Мы по-прежнему должны соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, носить маски в общественном транспорте, магазинах, государственных и муниципальных учреждениях, держать социальную дистанцию. Но всё это – меры пассивной защиты. Самый эффективный способ победить пандемию – вакцинация. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сугубо добровольный характер вакцинации никто не отменял. Но ряд ограничений, которые власти установили, оставляет меньше выбора. Хочешь вести полноценную жизнь, посещать массовые мероприятия или ходить в фитнес-клубы – будь добр обезопасить себя и окружающих.

Ответственность в первую очередь по отношению к самому себе, своей семье и к обществу в целом. И мы должны понимать, что сегодня мы вводим ограничения для тех людей, которые не хотят прививаться, потому что если ты не хочешь прививаться, это твое право, но тогда будь добр сиди дома, не контактируй с другими людьми, не подвергай опасности ни себя, ни окружающих. Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного собрания Республики Башкортостан

Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в условиях пандемии. Уже с понедельника справка о вакцинации будет единственным пропуском на посещение музеев, выставок, библиотек, концертных залов, театров и кинотеатров. С 29 июня это коснется заведений общепита, спорта, салонов красоты, санаториев, студенческих общежитий, междугородних пассажирских перевозок. До 2 июля не рекомендуется посещение мест массового скопления людей, до 25 июля предприятия должны усилить режим дезинфекции. Альтернативой справке о вакцинации может стать медицинский документ о противопоказаниях или результаты отрицательного анализа ПЦР, выданного не позднее 3 дней с момента сдачи. А вот наличие антител – не повод отказаться от прививки.

Наличие антител не является противопоказанием к вакцинации. У меня призыв к гражданам: не нужно тратить ни свое время, ни ресурсы медорганизаций, чтобы уточнить, есть ли у вас антитела. Необходимо идти и вакцинироваться. Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Прием документов, необходимых для поступления в вузы и колледжи, проведение вступительных испытаний, рассмотрение апелляций будут проходить в дистанционном режиме. Очная форма разрешена для абитуриентов младше 18 лет, для вакцинированных поступающих или обладателей одной из двух альтернативных справок.

Сама идея вакцинации не нова, человечество ее успешно использовало в течение прошлого века. Так были побеждены оспа, полиомиелит и масса других заболеваний. Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан

Все ограничения вводятся поэтапно. Людям дают время сделать вакцину. Ну а организациям – подготовиться к предстоящему контролю. За пропуск клиента без медицинского документа должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, юридические – 300 тысяч рублей.

Если будет установлено, что заразились другие люди, то это уже тяжкие последствия, там штраф до 2 млн рублей. Если массовое заражение – вплоть до уголовной ответственности. Рустем Хайдаров, заместитель начальника Государственно-правового управления Главы Республики Башкортостан

Ограничения лишь на первый взгляд кажутся жесткими. Власти всеми силами пытаются не допустить повсеместной самоизоляции, как это было в начале пандемии. Повторного полного закрытия предприятий экономика может и не пережить.

Предпринятые меры, которые отражены в новом указе Главы Башкирии, касающиеся ограничения массовых мероприятиях, совершенно оправданы. У нас в памяти события 2020 года, когда всеобщий локдаун очень серьезно повлиял на экономические параметры и жизнь населения. Александр Дегтярев, директор Института стратегических исследований Республики Башкортостан