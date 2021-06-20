Пчеловодам Башкирии возместят ущерб из-за массовой гибели пчел

Причиной недавнего массового мора пчел в южных районах Башкортостана стали химпрепараты, которые использовали для травли вредителей. Республика окажет финансовую помощь пасечникам, пострадавшим во время обработки лесов от шелкопряда. На этой неделе специалисты Россельхознадзора зафиксировали новые факты гибели пчел. Но в этот раз в море насекомых люди уже обвиняют аграриев.
Примерно половина этой пчелосемьи погибла. Другая, скорее всего, умрет в ближайшее время, говорит Флюр Шамсутдинов. Мертвых пчел в своем подворье мужчина обнаружил накануне утром.
6, 9, а у кого-то и по 20 ульев. В деревне Исмагилово Аургазинского района пчеловодством занимаются более 10 человек. И у каждого похожая ситуация – вокруг пасек кучи мертвых пчел. В массовой гибели насекомых, люди винят аграриев, которые обрабатывают угодья химикатами. В эти дни крылатые как раз вели сбор меда на рапсовых полях, расположенных рядом с соседней деревней.
За нектаром пчелы обычно летают на расстояния до 6 километров. Это рапсовое поле и вовсе расположено практически вплотную к деревне. Казалось бы, для местных пчеловодов – хорошая возможность собрать побольше меда. Однако такое на первый взгляд красивое поле может таить в себе массу опасностей.
Что стало причиной массовой гибели пчел в близлежащих деревнях, предстоит выяснить специалистам регионального Россельхознадзора. Проверяющие по обращению пчеловодов приехали сегодня в Аургазинский район, чтобы отобрать пробы подмора насекомых.
Но в этом вопросе необходимо учитывать еще один момент, говорят сотрудники Россельхознадзора, – как проводилась подготовка к обработке полей, то есть были ли оповещены пчеловоды.
Такое оповещение в СМИ, по словам главного агронома, они делают ежегодно весной. Однако по закону, говорят в Россельхознадзоре, предупредить пчеловодов о планируемой обработке полей нужно за пять дней до начала работ. Тем более в каждом из муниципалитетов, говорят уже в Минсельхозе республики, есть специально закрепленные люди, которые должны обеспечивать связь между пчеловодами и фермерами.
Тем временем на этой неделе стали известны результаты исследования погибших пчел в пяти южных районах республики, где масштабно проводилась обработка лесов от шелкопряда. Именно применяемые для травли вредителей препараты стали причиной массового мора пчел. Больше всего пчелосемей погибло в Зилаирском, Кугарчинском, Баймакском и Зианчуринском районах. Пострадавшим пасечникам республика окажет финансовую поддержку. Об этом заявил руководитель администрации главы региона Александр Сидякин. Пчеловодам выделят деньги на покупку новых пчелосемей.