Пчеловодам Башкирии возместят ущерб из-за массовой гибели пчел

Такое оповещение в СМИ, по словам главного агронома, они делают ежегодно весной. Однако по закону, говорят в Россельхознадзоре, предупредить пчеловодов о планируемой обработке полей нужно за пять дней до начала работ. Тем более в каждом из муниципалитетов, говорят уже в Минсельхозе республики, есть специально закрепленные люди, которые должны обеспечивать связь между пчеловодами и фермерами.