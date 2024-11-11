Пчелы национального парка «Башкирия» отправились «спать»

В национальном парке «Башкирия» в Иргизлинском лесничестве подготовили пчел к зимовке. Они ждали, когда погода установится и морозы станут стабильными.

Ульи проветрили и подсушили, после чего их убрали на зимний период. В течение зимы пчелы будут находиться в тишине, поскольку запаслись нектаром и использовали прополис для герметизации щелей в ульях. Это обеспечит им сухость и достаточное количество пищи. Чтобы согреться, пчелы собираются в клубок и питаются оставленным медом.