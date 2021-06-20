Банкрот на вертолете: бизнесмен-мошенник из Уфы объявлен в федеральный розыск

В федеральный розыск объявлен уфимский бизнесмен, который подозревается в многомиллионном мошенничестве. Правоохранители также вменяют предпринимателю преднамеренное банкротство. Передвигаться мужчина может на дорогих иномарках и даже на вертолете.

Хозяин этого особняка любит заставлять людей ждать на крыльце – и своих займодателей, и правоохранителей. Гостей возле дверей коттеджа встречал садовый гном добродушного вида, чего не скажешь о хозяине.

Следователей и сотрудников ОМОН Руслан Гилязов встречал во всей красе. На левой груди – татуировка грозного льва, на правой – бойцовская собака. Такое вот самовыражение. Пока супруг препирался с правоохранителями, жена консультировалась с юристом. В итоге советы специалиста совпали с требованиями сотрудников. Вместе с Гилязовым правоохранители отправились на обследование дома. Немало времени ушло и на опись средств связи.

Вот только сейчас любитель смартфонов на связь не выходит. Оперативные съемки были сделаны несколько месяцев назад. Из здания, служившего офисом, Гилязов съехал и впустил туда арендаторов. Ничего плохого за ним не замечали.

В отношении Руслана Гилязова возбудили уголовное дело. По версии следствия, будучи руководителем компании, занимающейся продажей нефтепродуктов, бизнесмен в 2017 году взял в банке кредит. Чтобы не возвращать деньги, считают полицейские, Гилязов инициировал преднамеренное банкротство и отчуждение имущество организации своим близким.

Найти Гилязова желают и люди, которым он задолжал их же деньги. В 2017 году бизнесмен занял у Сергея Бурлакова миллион триста тысяч рублей. По договору уже через год он должен был их вернуть.

Звонил Руслану, он мне обещал, что вернет деньги, но по сей день денежные средства не вернулись. Я думаю, что таких, как я, будет очень много. Я обратился в Арбитраж. Сергей Бурлаков