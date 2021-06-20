Банкрот на вертолете: бизнесмен-мошенник из Уфы объявлен в федеральный розыск

В федеральный розыск объявлен уфимский бизнесмен, который подозревается в многомиллионном мошенничестве. Правоохранители также вменяют предпринимателю преднамеренное банкротство. Передвигаться мужчина может на дорогих иномарках и даже на вертолете.
Хозяин этого особняка любит заставлять людей ждать на крыльце – и своих займодателей, и правоохранителей. Гостей возле дверей коттеджа встречал садовый гном добродушного вида, чего не скажешь о хозяине.
Следователей и сотрудников ОМОН Руслан Гилязов встречал во всей красе. На левой груди – татуировка грозного льва, на правой – бойцовская собака. Такое вот самовыражение. Пока супруг препирался с правоохранителями, жена консультировалась с юристом. В итоге советы специалиста совпали с требованиями сотрудников. Вместе с Гилязовым правоохранители отправились на обследование дома. Немало времени ушло и на опись средств связи.
Вот только сейчас любитель смартфонов на связь не выходит. Оперативные съемки были сделаны несколько месяцев назад. Из здания, служившего офисом, Гилязов съехал и впустил туда арендаторов. Ничего плохого за ним не замечали.
В отношении Руслана Гилязова возбудили уголовное дело. По версии следствия, будучи руководителем компании, занимающейся продажей нефтепродуктов, бизнесмен в 2017 году взял в банке кредит. Чтобы не возвращать деньги, считают полицейские, Гилязов инициировал преднамеренное банкротство и отчуждение имущество организации своим близким.
Найти Гилязова желают и люди, которым он задолжал их же деньги. В 2017 году бизнесмен занял у Сергея Бурлакова миллион триста тысяч рублей. По договору уже через год он должен был их вернуть.
Суд вынес решение о взыскании с Гилязова займа. Вот только брать с него нечего – бизнесмен по документам гол как сокол. Фантастические суммы значатся и на сайте судебных приставов. Вот обращение взыскания на заложенное имущество: 122 миллиона рублей. Но, несмотря на это, в ориентировке МВД указано, что передвигаться Руслан Гилязов может на вполне респектабельных авто, среди них Porsche Cayenne, «Рэндж Ровер» и двухсотый «Ленд Крузер». В списке транспорта есть даже синий вертолет. О местонахождении Гилязова правоохранители просят сообщить в полицию.