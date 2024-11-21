Многодетная семья из Башкирии попала на федеральный телеканал

В эфире телеканала «Россия-1» в скором времени появится многодетная приемная семья Вервельских-Валиевых, которая живет в Башкирии.

В ней воспитывают сразу 29 приемных детей. Многие из них уже давно взрослые и живут самостоятельно. Глава семьи Вахид Валиев сейчас служит на СВО и специально для съемок приехал в Москву. Кстати, на СВО служили ещё двое детей из этой семьи.