В Башкирии нашли тело школьницы, которая плохо сдала ОГЭ

В Башкирии произошла страшная трагедия. 22 июня в Абзелиловском районе было найдено тело девятиклассницы.
Как сообщает ряд башкирских СМИ, девочка неудачно сдала ОГЭ по математике. Школьница дважды пыталась исправить оценку, но потерпела неудачу. Она не смогла справиться с переживаниями и лишила себя жизни. Известно, что школьница хотела поступить в колледж и отучиться на повара.
Напомним, это уже второй трагический случай в Башкирии. Недавно 18-летний парень узнал свои результаты по ЕГЭ и пропал. Вскоре его нашли мёртвым.
К слову, министр образования и науки Башкирии отметил, что в этом году девятиклассники сдали ОГЭ намного хуже, чем в прошлом. Средние баллы по всем предметам снизились. Айбулат Хажин видит причину резкого снижения успеваемости в дистанционном обучении.