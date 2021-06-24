В Башкирии нашли тело школьницы, которая плохо сдала ОГЭ

В Башкирии произошла страшная трагедия. 22 июня в Абзелиловском районе было найдено тело девятиклассницы.

Фото №1 - В Башкирии нашли тело школьницы, которая плохо сдала ОГЭ

Как сообщает ряд башкирских СМИ, девочка неудачно сдала ОГЭ по математике. Школьница дважды пыталась исправить оценку, но потерпела неудачу. Она не смогла справиться с переживаниями и лишила себя жизни. Известно, что школьница хотела поступить в колледж и отучиться на повара.

Напомним, это уже второй трагический случай в Башкирии. Недавно 18-летний парень узнал свои результаты по ЕГЭ и пропал. Вскоре его нашли мёртвым.

К слову, министр образования и науки Башкирии отметил, что в этом году девятиклассники сдали ОГЭ намного хуже, чем в прошлом. Средние баллы по всем предметам снизились. Айбулат Хажин видит причину резкого снижения успеваемости в дистанционном обучении.

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