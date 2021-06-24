В Башкирии нашли тело школьницы, которая плохо сдала ОГЭ

В Башкирии произошла страшная трагедия. 22 июня в Абзелиловском районе было найдено тело девятиклассницы.

Как сообщает ряд башкирских СМИ, девочка неудачно сдала ОГЭ по математике. Школьница дважды пыталась исправить оценку, но потерпела неудачу. Она не смогла справиться с переживаниями и лишила себя жизни. Известно, что школьница хотела поступить в колледж и отучиться на повара.

Напомним, это уже второй трагический случай в Башкирии. Недавно 18-летний парень узнал свои результаты по ЕГЭ и пропал. Вскоре его нашли мёртвым.