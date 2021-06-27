В Башкирии жители двух городов смогут ежедневно контролировать качество воздуха

В Башкирии создадут рабочую группу по контролю за состоянием воздуха, а Роспотребнадзор организует внеплановые проверки на промышленных предприятиях. Причиной стал едкий химический запах и смог, который накрыл Уфу. В воздухе зафиксировано превышение ПДК вредных веществ, некоторые в разы больше допустимых норм. Между тем служба 112 фиксирует рост числа звонков с жалобами на удушающую вонь.

Едкий запах вновь будит уфимцев по ночам. Только на этой неделе в Управление гражданской защиты населения поступило несколько сотен жалоб. Результаты замера предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе оказались тревожными. Превышена ПДК 5 вредных веществ.

Было превышение по ацетону, этилбензолу, изопропилбензолу, сероводороду, оксиду углерода. Рустам Сабиров, заместитель директора управления Министерства природопользования и экологии по Республике Башкортостан

Специалисты называют возможный источник загрязнения воздуха. Причиной может быть пожар и последующее тление на полигоне твердых коммунальных отходов в поселке Черкассы. При возгорании выделяются ядовитые вещества. 20 июня вновь произошёл пожар. И только спустя 5 дней горение и тление на свалке удалось ликвидировать.

Мы посетили полигон, чувствуем, что запаха нет. Проблема устранена. Сейчас мы работаем над тем, чтобы такие возгорания локализовались оперативно и запах не доходил до жилых кварталов. Сергей Греков, глава администрации г. Уфы

В Центре управления республикой прошёл брифинг, где рассказали о том, как в городе борются за чистый воздух. Раз пожар на полигоне уже потушен - возможно надо искать другой источник. Глава Роспотребнадзора предположила, что заводы в северной промзоне Уфы тоже могут быть причастны к распространению химического запаха. Из-за большого количества жалоб ведомство организовало выезд передвижных лабораторий.

Мы выезжали и днем, и ночью, с 27 числа было взято порядка 800 проб воздуха. По разным адресам фиксировались превышения ПДК. Анна Казак, глава Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан



На едкий запах пожаловались и в Стерлитамаке. Местный житель выложил видео, на котором последствия ощутимы. По словам автора ролика, деревья пожелтели из-за аварийного выброса хлора на производстве «Башкирской содовой компании».

В Роспотребнадзоре заявили о начале внеплановых проверок на промышленных объектах по факту выброса вредных веществ в атмосферу. В отношении предприятий, нарушивших законодательство, может быть применено не только административное, но и уголовное наказание.

С жалобами жители могут обращаться по номеру 112. Следить за показателями атмосферного воздуха смогут все желающие. В Башкортостане создается система автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферы. На балансе пока три точки: в уфимском парке культуры и отдыха «Кашкадан»; в Стерлитамаке по ул. Менделеева, 2, а также на Фурманова, 33. Результаты ежедневного мониторинга выкладывают на сайте Минэкологии республики.