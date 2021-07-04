«Грандиозное мероприятие»: участники Фольклориады в Уфе поделились впечатлениями

Лучшая церемония открытия за всю историю. Такое мнение высказали гости и участники шестой Всемирной Фольклориады. Культурная олимпиада должна была состояться в Башкортостане еще в прошлом году, но из-за сложной эпидемиологической обстановки ее решили отложить. Теперь же с соблюдением самых строгих санитарных правил Фольклориаде дали зеленый свет. 37 стран, более тысячи участников. Республику ждет самая творческая и насыщенная неделя в году.

Индия, Казахстан, Австрия, Мексика, Эстония, США. Брендированные автобусы один за другим подвозят к красной дорожке участников Всемирной Фольклориады. Гостей встречают волонтеры, но на входе в «Уфа-Арену» приходится немного подождать – процедура термометрии. К санитарному контролю относятся с пониманием. В итоге повышенной температуры ни у одного из более чем тысячи участников не выявлено.

Мы будем исполнять наши национальные австрийские песни. Они очень весёлые, сейчас я вам сыграю. Мартин Телбингер, участник Всемирной Фольклориады – 2021 /Австрия/

Ну а это вообще уникальный случай. Делегация из Венгрии приехала в Уфу, чтобы не только представить свои национальные танцы и песни, но и исполнить песню на башкирском языке. Как говорят сами артисты, чтобы ее выучить, им понадобилась целая неделя.

Всемирная Фольклориада – это своеобразная Олимпиада, но не спортивная, а культурная. Проводится она так же раз в 4 года. Выступления артистов уже ждут по всей республике. Свое творчество и традиции участники представят в 22 городах и районах Башкортостана.

Более 100 киловатт звука, 800 квадратных метров светодиодных экранов. Оживить многовековые легенды помогла современная техника и аппаратура. Церемонию открытия посвятили земле, душе и фольклору. Герои эпосов провели зрителей сквозь столетия истории башкирского народа, от момента сотворения мира до праздничного сабантуя. И вот на сцене появляются представители стран-участниц культурной Олимпиады. От разнообразия национальных костюмов разбегаются глаза. Прямую трансляцию с церемонии открытия смотрят миллионы телезрителей по всему миру. Такого шоу в республике еще не было.

Открытие было просто невероятным. Из своего опыта могу сказать, что это было что-то удивительное. У меня за спиной было четыре таких открытия. И с чистым сердцем могу сказать, что это шоу было лучшим из всех. Я слезу пустил, потому что это было по-настоящему невероятно. Филипп Боссан, президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств CIOFF

Это тоже непросто далось. Мы готовились 5 лет, и последние 2 года практически в режиме нон-стоп. Знаете, мы забываем одну очень важную вещь: Фольклориада – это народная дипломатия. В современных условиях, когда очень много всевозможных каких-то агрессивных действий с разных сторон, мы, наоборот, говорим, что мы все люди, и независимо от границ мы все хотим жить в мире и согласии. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Второй день Всемирной Фольклориады начался в Национальном музее Республике Башкортостан. Здесь открылись выставка масок народов мира и фотовыставка музыкальных инструментов. В экспозиции представлены 24 уникальных изделия, которые привезли участники из Камеруна, Коста-Рики, Чили, Эквадора, Эстонии, Доминиканской республики и других стран.

Это очень большой шанс посмотреть, увидеть, как фольклор развивается в других странах. Потому что маски являются элементом фольклора. Анастасия Полазава, участница Всемирной Фольклориады /Беларусь/

Жители и гости столицы смогут посетить выставку с 5 по 9 июля. Вход бесплатный, с соблюдением масочного режима. Делегация Индии в знак благодарности преподнесла подарок Министерству культуры республики.

Её надевают тогда, когда в Индии проходит аналог нашего сабантуя. Это богиня Дага, её надевают именно на этот фестиваль, чтобы получить хороший урожай. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Первые две минуты французы лихо отплясывали, но выдержать темп длинной и ритмичной башкирской мелодии всё же не смогли. На площади Салавата Юлаева развернулась интерактивная акция Всемирной Фольклориады. Делегации знакомили уфимцев со своей культурой, проводили мастер-классы по ремеслу. Парковка перед Конгресс-холлом превратилась в огромную фотозону.

Мы представители Панамы, и мы впервые приехали в Уфу. Это прекрасный город. Мы очень гордимся тем, что стали участниками Всемирной Фольклориады, и наслаждаемся каждым днём. Вчера была церемония открытия. Всё организовано на высшем уровне. Анжелика Куироз, участница Всемирной Фольклориады /Панама/

Согласны с участниками и местные жители.

Вы знаете, вот мы уже второй день смотрим – грандиозное мероприятие. Мы очень гордимся, что в нашей республике именно впервые в России отмечается такой праздник. Дочка с внуком вчера были на открытии. И внук давно мечтал пострелять из лука. Сегодня увидели лучника, и видите, сначала в молоко попадал, а сейчас уже в центр. Ирина Пастушкова, жительница г. Уфы

Праздничное настроение сегодня и у американцев. Связано это не только с участием во Всемирной Фольклориаде. 4 июля в США отмечают День независимости. И хотя от дома делегацию отделяют почти 8500 тысяч километров, праздник в Уфе станет самым ярким в их жизни, говорят артисты.

Мы с гордостью хотим показать нашу любовь всем людям. Люди не всегда видят настоящую Америку. Это в мире только наши политики. Народ Америки – как и все во всем мире, и мы их любим. Адам Келлер, участник Всемирной Фольклориады /США/