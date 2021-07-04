«Грандиозное мероприятие»: участники Фольклориады в Уфе поделились впечатлениями

Лучшая церемония открытия за всю историю. Такое мнение высказали гости и участники шестой Всемирной Фольклориады. Культурная олимпиада должна была состояться в Башкортостане еще в прошлом году, но из-за сложной эпидемиологической обстановки ее решили отложить. Теперь же с соблюдением самых строгих санитарных правил Фольклориаде дали зеленый свет. 37 стран, более тысячи участников. Республику ждет самая творческая и насыщенная неделя в году.
Индия, Казахстан, Австрия, Мексика, Эстония, США. Брендированные автобусы один за другим подвозят к красной дорожке участников Всемирной Фольклориады. Гостей встречают волонтеры, но на входе в «Уфа-Арену» приходится немного подождать – процедура термометрии. К санитарному контролю относятся с пониманием. В итоге повышенной температуры ни у одного из более чем тысячи участников не выявлено.
Ну а это вообще уникальный случай. Делегация из Венгрии приехала в Уфу, чтобы не только представить свои национальные танцы и песни, но и исполнить песню на башкирском языке. Как говорят сами артисты, чтобы ее выучить, им понадобилась целая неделя.
Всемирная Фольклориада – это своеобразная Олимпиада, но не спортивная, а культурная. Проводится она так же раз в 4 года. Выступления артистов уже ждут по всей республике. Свое творчество и традиции участники представят в 22 городах и районах Башкортостана.
Более 100 киловатт звука, 800 квадратных метров светодиодных экранов. Оживить многовековые легенды помогла современная техника и аппаратура. Церемонию открытия посвятили земле, душе и фольклору. Герои эпосов провели зрителей сквозь столетия истории башкирского народа, от момента сотворения мира до праздничного сабантуя. И вот на сцене появляются представители стран-участниц культурной Олимпиады. От разнообразия национальных костюмов разбегаются глаза. Прямую трансляцию с церемонии открытия смотрят миллионы телезрителей по всему миру. Такого шоу в республике еще не было.
Второй день Всемирной Фольклориады начался в Национальном музее Республике Башкортостан. Здесь открылись выставка масок народов мира и фотовыставка музыкальных инструментов. В экспозиции представлены 24 уникальных изделия, которые привезли участники из Камеруна, Коста-Рики, Чили, Эквадора, Эстонии, Доминиканской республики и других стран.
Жители и гости столицы смогут посетить выставку с 5 по 9 июля. Вход бесплатный, с соблюдением масочного режима. Делегация Индии в знак благодарности преподнесла подарок Министерству культуры республики.
Первые две минуты французы лихо отплясывали, но выдержать темп длинной и ритмичной башкирской мелодии всё же не смогли. На площади Салавата Юлаева развернулась интерактивная акция Всемирной Фольклориады. Делегации знакомили уфимцев со своей культурой, проводили мастер-классы по ремеслу. Парковка перед Конгресс-холлом превратилась в огромную фотозону.
Согласны с участниками и местные жители.
Праздничное настроение сегодня и у американцев. Связано это не только с участием во Всемирной Фольклориаде. 4 июля в США отмечают День независимости. И хотя от дома делегацию отделяют почти 8500 тысяч километров, праздник в Уфе станет самым ярким в их жизни, говорят артисты.
В этом и заключается один из главных смыслов Всемирной Фольклориады – объединить все народы мира и показать, что культура вне политики, но имеет при этом не меньшую силу. И именно в многонациональном Башкортостане дружба между странами должна стать ещё крепче.