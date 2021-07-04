Сокращение урожая и подорожание кормов: аграрии Башкирии терпят убытки из-за засухи

В районах Зауралья из-за засухи пострадала большая часть урожая. И хотя жара на юге республике в этот период – явление обычное, тем не менее в нынешнем году температура бьет все рекорды. Ну а фермеров, похоже, нехило ударит по карману. Люди не могут начать заготовку кормов, а на рынке уже дорожают корма для животных. Как можно и спасти урожай и что власти намерены сделать, чтобы постараться предотвратить такую ситуацию в будущем?

Глядя на умирающие всходы льна, фермер Буляк Аптиков уже и не надеется на урожай в этом году. Целых два месяца в этих краях не было дождей. От зноя земля высохла и покрылась трещинами. Растениям попросту неоткуда брать влагу, чтобы расти. В хозяйстве у фермера порядка 300 голов скота. И теперь встает вопрос, чем их кормить.

По сложившейся традиции поля вдоль дорог называют политическими. Они, как лицо фермера, показывают, каким урожаем он может похвастаться. Однако в этом году на сотнях гектаров – ничего. Здесь, например, должен был вовсю красоваться лен, однако он так и не успел взойти, потому что высох под палящим солнцем.

В это время пшеница должна была вырасти на полметра в высоту, однако колосья ниже как минимум раза в два. Чего не скажешь о ценах на корма. Они наоборот подскочили вдвое.

Овес покупал неделю тому назад, тонна с чем-то – этого жеребятам хватит на месяц, наверное. В прошлом году я за 300 рублей покупал, а сейчас почти 650 рублей. Исмагил Гибадуллин, глава крестьянско-фермерского хозяйства

По словам коневода из Баймакского района Исмагила Гибадуллина, жара и нехватка корма уже сказались не в лучшую сторону на объемах производства кумыса. Большинство лошадей сейчас на свободном выпасе, но в полях трава не такая сочная. Фермер уже прикинул, что сена в этом году удастся собрать в три раза меньше. Аграрии пытаются договориться о поставках из других районов.

Готовы продавать сено нам с Кармаскалинского, Архангельского районов. Один рулон стоит от 500 до 1000 рублей. Допустим, мы покупаем 20 рулонов – КАМАЗ с прицепом – самой дорогостоящей выйдет перевозка. Доставить сено из Кармаскалинского или Архангельского района – 40-50 тысяч за рейс. Нажип Хасанов, главный агроном Баймакского района

Страдают и простые крестьяне, ведь у них нет возможности выйти даже на первый укос. Трава слишком низкая. Люди изо всех сил стараются не сокращать поголовье. Правда, в некоторых случаях иного выбора не остается.

Кто не в состоянии заготовить корма, если выхода нет, они будут продавать. Они обычно продают перекупщикам, по дешевке, те отвозят или в Уфу, или в Магнитогорск и там подороже продают. Загит Кашкаров, глава Ишмурзинского сельсовета

Отчасти спасти ситуацию помогла бы мелиорация, т.е. увлажнение земли с помощью специальных устройств. В республике есть 175 оросительных систем, правда, еще с советских времен. Оборудование на них изношено на 90 процентов. Да и пользоваться ими не выгодно – полив водой одного поля обойдется в несколько сотен тысяч рублей.

По словам Радия Хабирова, с 1 января 2022 года стартует новая госпрограмма. Для сельхозтоваропроизводителей предусмотрено субсидирование половины затрат на создание систем мелиорации. Одна из первых будет создана в Баймакском районе.

На следующий год планируем около 5 тысяч гектаров под орошение. До 2030 года ставим себе задачу – до 100 тысяч гектаров в республике закрыть мелиоративными системами. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан