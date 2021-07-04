Дружба народов и мировые рекорды: в Уфе прошел парад участников Фольклориады

Бразильский карнавал в центре Уфы. С таким масштабным событием сравнили парад участников Фольклориады, который закончился пару часов назад. Делегации всех стран в национальных костюмах начали шествие от здания Башдрамтеатра. В амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» участники фестиваля взялись за руки и образовали хоровод, тем самым установив сразу два мировых рекорда.

Разнообразие красок, костюмов и эмоций. Кстати, принять участие параде мог любой желающий – для это нужно было выложить фотографию в соцсети с соответствующим хэштегом.

Мы приехали из Кыргызстана, мы очень рады побывать здесь, на Всемирной Фольклориаде. Мы очень любим Башкортостан. Церемония открытия была грандиозной, мы до сих пор в шоке от масштаба. Ангелина Алишерова, участница Всемирной Фольклориады – 2021 /Киргизия/

Более 30 делегаций показали через костюмы, танцы и музыку уникальность и красоту тех стран, откуда они приехали в Башкортостан. Балийцы – в золотом, кстати, они для традиционных нарядов используют куски ткани, которые красиво оборачивают вокруг тела. В пышных белых юбках костариканки – многие привезли с собой национальные инструменты.

Это наш атрибут, называется гавал. Еще одно из важных украшений – жемчуга в косах. Мы очень ценим свою культуру и хотим показать ее для вас. Нурлана Ибрагимова, участница Всемирной Фольклориады – 2021/Азербайджан/

Фольклориаду – 2021 можно сравнить со всемирным фестивалем молодежи и студентов 1957 года, который пришелся на годы «холодной войны». Тем не менее тогда в Советский Союз на две недели съехались гости из 130 стран. Лозунг фестиваля в Москве «за мир и дружбу» перенесся и в Башкортостан.

Это объединяет народ, культуру всего мира. Это обмен опытом – очень важно посмотреть на других и показать себя. Мы смотрим, сравниваем, гордимся своей культурой. Это дружба. Райля Ишкильдина, участница Всемирной Фольклориады – 2021/Башкортостан/

Смысл мероприятия – в культурном обмене, это очень важное мероприятие, которое помогает нам узнать друг друга, узнать культуру друг друга и развивать вместе мировую культуру. Камилла Кунья, участница Всемирной Фольклориады – 2021/Коста-Рика/