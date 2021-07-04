Дружба народов и мировые рекорды: в Уфе прошел парад участников Фольклориады

Бразильский карнавал в центре Уфы. С таким масштабным событием сравнили парад участников Фольклориады, который закончился пару часов назад. Делегации всех стран в национальных костюмах начали шествие от здания Башдрамтеатра. В амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» участники фестиваля взялись за руки и образовали хоровод, тем самым установив сразу два мировых рекорда.
Разнообразие красок, костюмов и эмоций. Кстати, принять участие параде мог любой желающий – для это нужно было выложить фотографию в соцсети с соответствующим хэштегом.
Более 30 делегаций показали через костюмы, танцы и музыку уникальность и красоту тех стран, откуда они приехали в Башкортостан. Балийцы – в золотом, кстати, они для традиционных нарядов используют куски ткани, которые красиво оборачивают вокруг тела. В пышных белых юбках костариканки – многие привезли с собой национальные инструменты.
Фольклориаду – 2021 можно сравнить со всемирным фестивалем молодежи и студентов 1957 года, который пришелся на годы «холодной войны». Тем не менее тогда в Советский Союз на две недели съехались гости из 130 стран. Лозунг фестиваля в Москве «за мир и дружбу» перенесся и в Башкортостан.
Огромный круг образовали более двух с половиной тысяч участников Фольклориады, и сегодня было установлено сразу два мировых рекорда – хоровод объединил 57 стран и 71 национальность. Те, кто не мог лично увидеть карнавал в Башкортостане, могли посмотреть прямую трансляцию праздника на телеканале БСТ.