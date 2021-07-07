На Олимпиаде в Токио Башкирию представят пять спортсменов

Олимпиада в Токио стартует 23 июля и завершится 8 августа. Игры перенесли с 2020 года из-за пандемии. В Японии сам факт проведения спортивного форума в пандемию вызывал шквал недовольства. Тем не менее Олимпиада состоится. 150 мужчин и 185 женщин в составе национальной команды. Среди них есть и представители нашей республики.

Босоногая девчонка с каноэ наперевес 8 июля улетит в Токио. Алсу Миназова уже давно не была в Уфе. В родном Илишевском районе тем более. Она давно переросла уровень инорсовского канала, с которого начинала спортивную карьеру. Сейчас в основном занимается в Москве.

Алсу Миназова отобралась на Олимпиаду еще в 2019 на чемпионате мира в женском каяке. Поскольку в 2021 на чемпионате Европы не смогли получить еще одну лицензию в классе женском каноэ, то по правилам спортсмен может отработать две дисциплины. Алсу по силам выступить успешно, уверена первый тренер Валентина Егорова.

В гребле на байдарках и каноэ выступят еще два спортсмена, выступающие за Башкортостан параллельным зачетом – Александр Сергеев и Варвара Баранова. Традиционно есть представительство и в фехтовании. У рапиристов получился очень напряженным отбор на японские игры. В итоге Аделина Загидуллина вошла в основной состав, выступит в личных и командных соревнованиях.

А вот победитель и бронзовый призер Рио Тимур Сафин сможет фехтовать только в команде. Путевку на игры завоевал в противостоянии с Алексеем Черемисиновым.