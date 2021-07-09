Новые антиковидные ограничения в Башкирии: перенос сроков и допвыходной

С 12 на 26 июля перенес сроки введения ограничений по коронавирусу глава Башкортостана. Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности. К руководителю региона обратились представители делового сообщества с просьбой перенести на более поздний срок ввод дополнительных антиковидных ограничений при посещении жителями заведений общепита. В Роспотребнадзоре сочли возможным принять соответствующее решение, но дали ряд рекомендаций.

Термометрия на входе, столики не только в помещении, но и на улице – эти меры в известной сети кофеен в Уфе принимают, чтобы не допустить распространения коронавируса. Бизнес с ужасом наблюдает, как умирает общепит в других регионах страны и надеется, что в республике это не повторится.

Мы видим опыт Москвы, где заведения потеряли до 90% выручки после введения QR-кодов. Мы считаем, что надо работать вместе с властью и вместе заниматься просвещением наших людей, чтобы они вакцинировались.

Дарья Даянова, совладелица сети кофеен
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Владельцы сети пиццерий Оксана и Элио Каппиелло говорят, что рады тому, что в Башкортостане спокойнее, чем на родине предпринимателя, в Италии. Локдауны из-за пандемии коронавируса буквально убили там бизнес. Семья призывает всех вакцинироваться.

Мы надеемся, что эти две недели дадут людям возможность осознать и осмыслить. Есть печальный опыт, что происходит в Москве. Не хочется к этому подходить.

Оксана и Элио Каппиелло, владельцы сети пиццерий

Рестораторы также соблюдают требования Роспотребнадзора – проветривают помещения, проводят санитарную обработку, ограничивают рассадку и часть столов также вынесли на летнюю веранду.

Уфимская волна

Мы проветриваем помещения, у нас есть журнал, где мы указываем температуру, кроме того каждые 2 часа мы обрабатываем помещения раствором с хлором.

Елена Барсукова, управляющая рестораном

Бизнес обратился с просьбой перенести новые ограничения. Как пояснили в Минторговли, на имя Радия Хабирова было направлено несколько писем от профильных ассоциаций бытового обслуживания населения и общепита.

Основной посыл письма был – отложить те ограничения, которые планировались изначально на 9 число, потом они были перенесены на 12. Данные ограничения подразумевают запрет на обслуживание посетителей, которые не имеют одного из трех документов: сертификата о вакцинации, в том числе первым компонентом, любо справки о медотводе, то есть те граждане, которым не рекомендуется делать прививку; и третье – это отрицательный ПЦР-тест.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

По данным Минторговли Башкортостана, представители сферы общепита и обслуживания населения сами активно вакцинируются. По некоторым предприятиям прививки сделали до 80% коллектива. В Роспотребнадзоре считают возможным перенос сроков более жестких антиковидных ограничений.

В данном случае мы не возражаем против внесенных изменений, потому что при анализе эпидемиологической обстановки установлено, что вспышечная заболеваемость работников общепита отсутствует. Больные при опросе заболевание связывают не с посещением мест питания. А основными причинами заболевания становятся семейные очаги. В соответствии с этим мы рекомендуем жителям соблюдать меры предосторожности, носить маски и вакцинироваться.

Елена Шакирова, и.о. начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

На основании этого письма Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Согласно новой редакции документа, требование об обязательном наличии справки о прохождении вакцинации, в том числе первым компонентом, о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате ПЦР при посещении ресторанов и других учреждений социально-бытового профиля переносится с 12 на 26 июля. Кроме того, планируются у жителей Башкортостана четыре дня выходных – с 17 по 20 июля включительно.

Сегодня сократился срок инкубационного периода до 4 дней. Если мы выделяем 4 дня, когда семьи могут побыть в семьях, на природе, на даче, изолироваться и не идти в большие коллективы, как раз произойдет срок, в течение которого нам позволят рассредоточить больных, здоровых, а для вакцинированных это будет дополнительный срок, чтобы отдохнуть и чтобы у них сформировались антитела.

Валентин Павлов, ректор БГМУ

Обязательный режим самоизоляции должны соблюдать прибывшие в Башкортостан из-за рубежа, в том числе транзитом через другие регионы России, до получения результатов теста на COVID-19 методом ПЦР. Если житель сделал прививку от коронавируса в течение последних 12 месяцев или переболел COVID-19 за последние шесть месяцев, то проведение ПЦР-теста не требуется.

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