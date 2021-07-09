Новые антиковидные ограничения в Башкирии: перенос сроков и допвыходной

В данном случае мы не возражаем против внесенных изменений, потому что при анализе эпидемиологической обстановки установлено, что вспышечная заболеваемость работников общепита отсутствует. Больные при опросе заболевание связывают не с посещением мест питания. А основными причинами заболевания становятся семейные очаги. В соответствии с этим мы рекомендуем жителям соблюдать меры предосторожности, носить маски и вакцинироваться.

Елена Шакирова, и.о. начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан