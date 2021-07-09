Новые антиковидные ограничения в Башкирии: перенос сроков и допвыходной

С 12 на 26 июля перенес сроки введения ограничений по коронавирусу глава Башкортостана. Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности. К руководителю региона обратились представители делового сообщества с просьбой перенести на более поздний срок ввод дополнительных антиковидных ограничений при посещении жителями заведений общепита. В Роспотребнадзоре сочли возможным принять соответствующее решение, но дали ряд рекомендаций.
Термометрия на входе, столики не только в помещении, но и на улице – эти меры в известной сети кофеен в Уфе принимают, чтобы не допустить распространения коронавируса. Бизнес с ужасом наблюдает, как умирает общепит в других регионах страны и надеется, что в республике это не повторится.
Владельцы сети пиццерий Оксана и Элио Каппиелло говорят, что рады тому, что в Башкортостане спокойнее, чем на родине предпринимателя, в Италии. Локдауны из-за пандемии коронавируса буквально убили там бизнес. Семья призывает всех вакцинироваться.
Рестораторы также соблюдают требования Роспотребнадзора – проветривают помещения, проводят санитарную обработку, ограничивают рассадку и часть столов также вынесли на летнюю веранду.
Бизнес обратился с просьбой перенести новые ограничения. Как пояснили в Минторговли, на имя Радия Хабирова было направлено несколько писем от профильных ассоциаций бытового обслуживания населения и общепита.
По данным Минторговли Башкортостана, представители сферы общепита и обслуживания населения сами активно вакцинируются. По некоторым предприятиям прививки сделали до 80% коллектива. В Роспотребнадзоре считают возможным перенос сроков более жестких антиковидных ограничений.
На основании этого письма Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Согласно новой редакции документа, требование об обязательном наличии справки о прохождении вакцинации, в том числе первым компонентом, о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате ПЦР при посещении ресторанов и других учреждений социально-бытового профиля переносится с 12 на 26 июля. Кроме того, планируются у жителей Башкортостана четыре дня выходных – с 17 по 20 июля включительно.
Обязательный режим самоизоляции должны соблюдать прибывшие в Башкортостан из-за рубежа, в том числе транзитом через другие регионы России, до получения результатов теста на COVID-19 методом ПЦР. Если житель сделал прививку от коронавируса в течение последних 12 месяцев или переболел COVID-19 за последние шесть месяцев, то проведение ПЦР-теста не требуется.