В Башкирии 47 человек списали долги с помощью процедуры внесудебного банкротства

Такие цифры называют специалисты Росреестра по состоянию на 1 июля. Заявление граждане подавали в сентябре прошлого года. Желающих признать себя банкротами во внесудебном порядке было 412 человек, 296 из них отказали в инициации дела о несостоятельности.

С 1 сентября прошлого года у россиян появилась возможность  бесплатно признать себя банкротом через МФЦ. При этом общий размер денежных обязательств должен составляет не менее 50 тыс. руб. и не более 500 тыс. руб. К слову, в течение пяти лет взять кредит гражданин, признавший себя банкротом, не сможет.

Такая упрощенная процедура появилась 1 сентября прошлого года. При этом обязательства должника не должны превышать полумиллиона рублей и в отношении него уже должно быть завершено производство и нового производства не заведено.

Наталья Шагиева, помощник руководителя управления Росреестра по Республике Башкортостан
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