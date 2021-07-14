В Башкирии 47 человек списали долги с помощью процедуры внесудебного банкротства

Такие цифры называют специалисты Росреестра по состоянию на 1 июля. Заявление граждане подавали в сентябре прошлого года. Желающих признать себя банкротами во внесудебном порядке было 412 человек, 296 из них отказали в инициации дела о несостоятельности.

С 1 сентября прошлого года у россиян появилась возможность бесплатно признать себя банкротом через МФЦ. При этом общий размер денежных обязательств должен составляет не менее 50 тыс. руб. и не более 500 тыс. руб. К слову, в течение пяти лет взять кредит гражданин, признавший себя банкротом, не сможет.