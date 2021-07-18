Прививка на даче и создание крупнейшего в ПФО центра: как вакцинация в Башкирии становится массовой

Еще около 150 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило на этой неделе в Башкортостан. В республике расширили возможности для тех, кто хочет сделать прививку. В Уфе в здании Конгресс-холла открылся самый большой пункт вакцинации в Поволжье. Принять могут до 1,5 тысяч человек за смену. А привившиеся там смогут выиграть путевки в санатории республики. Они рассчитаны на две недели отдыха. Еще одно новшество: садоводы смогут привиться, не уезжая далеко от своих дачных участков. По заявлениям председателей садовых товариществ на место прибывают мобильные пункты.

До первого хоккейного матча «Салавата Юлаева» чуть больше двух месяцев, физическая форма не набрана, но самое время, чтобы сделать вакцинацию. На этой неделе спортсмены, персонал и тренерский штаб команд «Торос», «Толпар» и женской «Агидели» тоже прошли первый этап – привились от коронавируса.

Заранее пока не набрал физическую форму, потому что после вакцины может подняться температура. Лучше сейчас переболеть и потом открыто тренироваться начать. Игорь Мясищев, защитник ХК «Салават Юлаев»

Хоккеисты посещали и самый большой мобильный пункт вакцинации в Поволжье, который расположен в Уфе в Конгресс-холле, на нулевом этаже. Вход со стороны Заки Валиди. Попасть сюда может любой желающий.

Уфимец Тимур Мингазов пришел одним из первых. Считает, что ответственным в период пандемии коронавируса должны быть каждый житель Земли. Чем больше будет привитых, тем быстрее будет победа над опасной инфекцией.

Такая болезнь по всему миру, каждый должен быть ответственным. Мы ведь не одни, не каждый сам за себя. Это общая борьба, поэтому надо поддерживать весь мир, страну. Тимур Мингазов

Зульфия Ярыева узнала о пункте вакцинации в Конгресс-холле в Уфе по телевизору и тоже пришла пораньше, чтобы сделать прививку. Ожидала увидеть очереди, но все оказалось проще и комфортнее.

Очень удобно, такое большое помещение, народу нет, пришел, спокойно сделал и ушел. Я думаю, что надо вакцинироваться. Надо беречься и на отдых надо лететь, и поэтому надо вакцинироваться, без этого никак. Зульфия Ярыева

Сюда приходят не только по одному, а даже целыми коллективами. Волонтеры помогают пройти по маршруту, перед инъекцией вакцины – тщательный медосмотр у врача. При необходимости количество бригад может быть увеличено. На вакцинацию сюда можно прийти без предварительной записи. Медики работают посменно по шесть часов.

Пункт вакцинации работает семь дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. Рассчитан на прием до 1500 человек в день. Ежедневно в две смены будут работать 20 врачебно-сестринских бригад. Руслан Султанов, руководитель мобильного пункта вакцинации

Среди тех, кто сделает прививку в самом большом пункте вакцинации в Поволжье, разыграют 86 двухнедельных путевок в санатории. Конкурс продлится с 14 июля по 28 августа. Участникам вручают флаеры с уникальным кодом, который нужно зарегистрировать на сайте «Здоровая Уфа». Там же можно узнать подробности, как будет определяться победитель.

Самоизоляция надоела, решили вакцинироваться. Георгий Ряхин последние полгода проживает с супругой на Демском кордоне. Говорит, что не знал, куда обратиться, чтобы сделать прививку от коронавируса. Когда узнал, что мобильный пункт вакцинации прибыл в садовое товарищество, пошел одним из первых.

Мы давно хотели съездить в город, мы в саду живем, и поэтому то, что приехали, это вообще отлично. Поэтому сразу бегом. Георгий Ряхин

Вблизи Демского кордона в Уфе находятся 25 садовых товариществ, где проживают около 8 тысяч человек. Предварительная запись не требуется, достаточно предъявить паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Практику вакцинации в садовых товариществах расширяют по всей республике. А всем, кто поставит прививку, вручают сахар. График работы – с 10 часов утра и до 6 часов вечера.

Используется вакцина «Гам-КОВИД-Вак», известная как «Спутник V». Двухкомпонентная. Здесь у нас находится морозильник. Для каждого вакцинирующегося вакцина размораживается и вводится. Шамиль Тимербулатов, заместитель главного врача Демской клинической больницы г. Уфы