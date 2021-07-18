В Госдуме рассмотрят проект закона Госсобрания Башкирии о лицензировании домов престарелых

Внесенный башкирским парламентом проект федерального закона, касающийся лицензирования домов престарелых, может быть рассмотрен Госдумой в октябре. Об этом сообщил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.
Спикер регионального парламента прокомментировал на своей странице в Facebook скандал с частным уфимским пансионатом «Долголетие». Председатель Госсобрания выразил надежду на поддержку закона депутатов нового созыва Государственной Думы. Как заявил Константин Толкачев, невозможно решить проблему ненадлежащего ухода и плохих условий в пансионатах отдельных недобросовестных предпринимателей кардинально до тех пор, пока такие учреждения не будут выведены из тени. Они должны стать «видимыми» для государства.
Напомним, в Абзелиловском районе в частном доме престарелых заживо сгорели 11 постояльцев. Директор учреждения на неделе получила три года колонии общего режима. А в Уфе разгорелся скандал вокруг пансионата «Долголетие», где пожилые люди содержались в настолько нечеловеческих условиях, что их родственники сравнили учреждение с Освенцимом.