В Госдуме рассмотрят проект закона Госсобрания Башкирии о лицензировании домов престарелых

Внесенный башкирским парламентом проект федерального закона, касающийся лицензирования домов престарелых, может быть рассмотрен Госдумой в октябре. Об этом сообщил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

Спикер регионального парламента прокомментировал на своей странице в Facebook скандал с частным уфимским пансионатом «Долголетие». Председатель Госсобрания выразил надежду на поддержку закона депутатов нового созыва Государственной Думы. Как заявил Константин Толкачев, невозможно решить проблему ненадлежащего ухода и плохих условий в пансионатах отдельных недобросовестных предпринимателей кардинально до тех пор, пока такие учреждения не будут выведены из тени. Они должны стать «видимыми» для государства.