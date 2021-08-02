Налоговый вычет за фитнес и ограничение рекламы: что изменится для россиян с 1 августа

Назойливой рекламы больше не будет. С 1 августа в России вступает в силу ряд изменений, среди которых и запрет распространять звуковую рекламу с использованием оборудования, которое монтируется и располагается на стенах и крышах зданий. Таким образом законодатели уберегают жителей от докучливых роликов.

В России станут предоставлять налоговый вычет за занятия спортом – его можно получить не только на себя, но и на детей. Как прокомментировали в Госдуме, сумма не превысит 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами. Рассчитываться он будет по доходам, которые получены налогоплательщиками с 1 января 2022 года. Также россияне могут оформить вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости. По мнению экспертов, такой подход развивает экономику и улучшает качество жизни граждан.

На охоту будут устанавливать ограничения. Главы регионов теперь будут определять виды разрешенной охоты, ее сроки, допустимые орудия и другие запреты после их согласования с Минприроды России. Нормы устанавливаются, если есть фактическое непрерывное снижение численности какого-либо вида не менее трех лет, и это привело к общему сокращению более чем на 50%.

Полис «автогражданки» стало проще купить. Автовладельцев освободили от обязанности предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства.

В России с 24 августа будут выдавать 10-летние временные удостоверения личности лицам без гражданства, которые находятся на территории страны. После его получения по истечении семи рабочих дней обладатель документа должен встать на учет по месту пребывания. В случае получения иностранного гражданства или ВНЖ в другой стране документ будет аннулирован, а его обладатель должен будет покинуть Россию в течение 15 дней. Кроме того, документ аннулируют, если обнаружатся ложные сведения.

Также упрощается выдача российской визы иностранным туристам на срок в полгода. Для этого необходимо будет забронировать жилье в России из единого перечня классифицированных гостиниц либо предъявить приглашение от туроператора, который числится в специальном едином реестре. Эксперты видят потенциал для роста турпотока.