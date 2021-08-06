Жительница Башкирии призналась, что расчленила знакомого

По версии следствия, в марте 2021 года останки тела 40-летнго мужчины были найдены на дне колодца в селе Белое Озеро. Правоохранители начали расследование жуткого убийства. Улики привели их к местной жительнице, которая сначала сообщила, что даже не знакома с убитым.

Вскоре под давлением собранных доказательств женщина созналась в убийстве. Она рассказала, что 12 февраля сельчанин пришёл к ней в гости, чтобы провести вечер за распитием спиртных напитков. Но между ними произошла ссора на почве ревности, во время которой женщина схватила скалку и ударила ею собутыльника по голове. От полученных травм несчастный скончался, а его тело сельчанка спрятала в сарае. Через два дня женщина обратилась за помощью к подруге, которая посоветовала спрятать тело убитого в заброшенном колодце. Для удобства транспортировки женщина расчленила знакомого, а после подруги довезли его до колодца, где тело только через месяц нашла местная жительница. Мужчину никто не искал, так как он работал вахтовым методом и мог надолго уезжать из села.