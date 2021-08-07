В одном из районов Башкирии в рамках нацпроекта отремонтируют 4 дороги

В Стерлитамакском районе Башкирии запланирован ремонт четырех дорожных участков в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На данный момент Госкомитетом республики по конкурентной политике объявлен аукцион по выбору подрядчика.

Всего на четыре участка планируется выделить 232 миллиона рублей, рассказали в администрации Стерлитамакского района. Работы намечены на 2022-2023 года.