В одном из районов Башкирии в рамках нацпроекта отремонтируют 4 дороги

В Стерлитамакском районе Башкирии запланирован ремонт четырех дорожных участков в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На данный момент Госкомитетом республики по конкурентной политике объявлен аукцион по выбору подрядчика.
Всего на четыре участка планируется выделить 232 миллиона рублей, рассказали в администрации Стерлитамакского района. Работы намечены на 2022-2023 года.
После завершения процедур, по плану, начнется ремонт дороги Стерлитамак -Стерлибашево-Федоровка на участке км 21+320 - км 24+626, также указан ремонт автомобильной дороги Стерлитамак -Раевский на участке км 40+200 - км 45+100.
Намерены отремонтировать участок дороги км 20+360- км 24+200 на пути из Стерлитамака в Красноусольский и дорогу Стерлитамак -Стерлибашево- Федоровка на участке км 24+626- км 29+396.