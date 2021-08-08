Ильшат Фазрахманов рассказал, как идет уборочная кампания в Башкирии

15 млрд рублей вложили аграрии Башкортостана в этом году. Это самое большое вложение за последние 20 лет. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу БСТ заявил вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

Потери урожая будут. В 2020 году собрали более 4 млн тонн зерна, в этом ожидается только половина от прошлогоднего объема. Однако прогноз был еще ниже – около полумиллиона тонн. Как идет уборочная кампания? Каким образом регион поддерживает фермеров в непростое время? И когда Башкортостан сможет войти в пятерку лучших регионов России по развитию сельского хозяйства?