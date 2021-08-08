Олимпиада-2020: итоги для Башкирии

Сегодня официально завершились 32-е летние Олимпийские игры в Токио. Соревнования, которых ждали пять лет из-за перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Напомним, церемонии открытия и закрытия прошли без зрителей, как и сами выступления спортсменов.

В последний день Игр уфимка Ксения Макеева стала обладательницей серебряной медали в составе российской команды в женской гандболе. В финале в матче за первое место наши девушки уступили сборной Франции со счетом 25:30. В 15 лет талантливую гандболистку заметили тренеры юниорской сборной и пригласили играть за волгоградский клуб. Но начинала свой путь Макеева в спортзале в Сипайлово.

Всего от республики в Токио поехали пять атлетов. Трое из них уже вернулись домой в Уфу. С медалями прилетели башкирские фехтовальщики: Аделина Загидуллина стала олимпийской чемпионкой в командной рапире, а Тимур Сафин завоевал серебро в аналогичном виде программы. Алсу Миназова выступала в Токио в соревнованиях по гребному слалому. В полуфинале на каноэ-одиночке она показала 14-е время и не отобралась в решающую стадию. Был близок к попаданию на олимпийский пьедестал Александр Сергеев, выступающий за Башкортостан параллельным зачетом. В заезде байдарки-четверки российская команда заняла четвертое место, уступив соперникам одну десятую секунды.

Варвара Баранова не смогла выйти в финал Олимпиады в гребле на байдарке в двойках на дистанции 500 метров. В финальном заезде наш дуэт занял 15-ю строчку. Зато порадовали воспитанницы башкирской школы пятиборья и велоспорта. Гульназ Хатунцева стала обладательницей бронзовый награды, а Гульназ Губайдуллина хоть и не вошла в число призеров игр, зато установила олимпийский рекорд в плавании.