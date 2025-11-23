«Транспортная неделя» в Москве: итоги для Башкирии

Не только финансирование строительства Южного обхода Уфы с вантовым мостом, но и проекты реконструкции трассы М-5, а также расширение до четырех полос автодорог Уфа – Оренбург и подъезда к М-12. Все эти вопросы обсудили на «Транспортной неделе» в Москве. Радий Хабиров провёл ряд важных встреч, в том числе с вице-премьером Правительства России Маратом Хуснуллиным, где речь шла как раз о возведении крупных инфраструктурных объектов на территории региона.

Уникальная возможность встретиться с коллегами, обсудить новейшие достижения и технологии в области транспорта, инфраструктуры и логистики, обменяться опытом и идеями. «Транспортная неделя» собрала представителей более ста компаний и ведомств из разных регионов страны. На одном из самых значимых событий в транспортной отрасли свои достижения представил и Башкортостан. В числе наиболее ярких и глобальных – запуск движения на участке автодороги М-12 Дюртюли – Ачит.

Честно говоря, вот такое взаимодействие, как было в Башкортостане по строительству дорог, поискать надо. Потому что задача очень важная – и государева, и для развития регионов, и мы 140 километров построили в кратчайшие сроки, всегда находили взаимопонимание с точки зрения помощи субъекта. Вячеслав Петушенко, председатель правления государственной компании «Автодор»

Делегацию нашей республики в Москве возглавил Радий Хабиров. В первый же день Глава Башкортостана провёл встречу с министром транспорта России Андреем Никитиным. Руководитель региона рассказал о вводе участка трассы М-12 «Восток» и моста через реку Ик, которая соединяет регион с Татарстаном. В ходе разговора стороны обсудили вопросы финансирования строительства Южного обхода Уфы с вантовым мостовым переходом через Белую в Кузнецовском затоне.

Это флагманский проект. Что важно, есть экспертиза, есть поддержка Президента, есть поддержка Правительства России. Сам по себе проект дорогой – 76 млрд рублей. На него мы хотим получить прямую безвозвратную субсидию. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С руководителем Росавтодора Романом Новиковым Глава Башкортостана обсудил проекты реконструкции трассы М-5, расширение до четырёх полос автодороги Р-240 Уфа – Оренбург и подъезда к М-12 «Восток». Руководитель региона отметил, что благодаря взаимодействию с дорожным агентством снижается количество ДТП на дорогах.

Радий Хабиров также встретился с главой Ространснадзора Виктором Гулиным. Говорили о борьбе с недобросовестными перевозчиками, а конкретно о тех, кто управляет перегруженными машинами.

Республики Башкортостан именно в части контроля автотранспорта является передовой. Развивается контроль в области весогабаритного контроля. Переговорили с Радием Фаритовичем, что сейчас 10 есть, еще будем развивать и увеличивать количество пунктов, потому что сохранение инфраструктуры транспортной – это очень важно для регионов. Виктор Гулин, руководитель Ространснадзора

Затронули и развитие судоходства в республике. Глава Башкортостана встретился с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. По реке Белой хотят запустить грузовые и пассажирские перевозки.

Мы договорились о том, что сегодня река Белая будет у вас судоходная, нормальная, рабочая. И груз пойдет по ней, и пассажиры пойдут. Андрей Тарасенко, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта

Реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионе Радий Хабиров обсудил с Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер Правительства России отметил хорошую динамику показателей в строительной и транспортной отраслях Башкортостана. Также на встрече обсудили вопросы строительства Южного обхода Уфы и моста через реку Белую в северной части столицы, который предполагается возвести в рамках концессии. Глава республики поблагодарил федеральный центр и отраслевые министерства за оказываемую поддержку.

Есть проекты, которые проектируются, в отношении которых в строки бюджета уже заложена небольшая сумма с надеждой, что мы потом расширим дальше. Это то, что называется Южный обход, это очень важно, с мостом, с дорогой большой. Есть проекты, которые носят пока теоретический характер, но их сейчас уже надо проговаривать, понять необходимость, доказать эффективность – это очень важно, экономическую эффективность для развития региона. Ну и потом потихонечку приступать к планированию и двигаться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Не только новые проекты, но и поддержание в нормативном состоянии существующих дорог. Этот очень важный вопрос тоже обсудили на полях «Транспортной недели».

Помимо нового строительства, нам нужно поддерживать сеть в нормативном состоянии, в проезжей части, потому что это, конечно, безопасность дорожного движения для наших жителей. Новые ремонты, финансирование этих новых ремонтов. Потому что без денег, мы понимаем, ничего не может быть сделано. Поэтому федерация наша поддерживает, министр транспорта положительно отнёсся к повестке совещания, выслушал главу, и прият ряд решений, которые будут реализованы до 30-го года. Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан