«Транспортная неделя» в Москве: итоги для Башкирии

Не только финансирование строительства Южного обхода Уфы с вантовым мостом, но и проекты реконструкции трассы М-5, а также расширение до четырех полос автодорог Уфа – Оренбург и подъезда к М-12. Все эти вопросы обсудили на «Транспортной неделе» в Москве. Радий Хабиров провёл ряд важных встреч, в том числе с вице-премьером Правительства России Маратом Хуснуллиным, где речь шла как раз о возведении крупных инфраструктурных объектов на территории региона.
Уникальная возможность встретиться с коллегами, обсудить новейшие достижения и технологии в области транспорта, инфраструктуры и логистики, обменяться опытом и идеями. «Транспортная неделя» собрала представителей более ста компаний и ведомств из разных регионов страны. На одном из самых значимых событий в транспортной отрасли свои достижения представил и Башкортостан. В числе наиболее ярких и глобальных – запуск движения на участке автодороги М-12 Дюртюли – Ачит.
Делегацию нашей республики в Москве возглавил Радий Хабиров. В первый же день Глава Башкортостана провёл встречу с министром транспорта России Андреем Никитиным. Руководитель региона рассказал о вводе участка трассы М-12 «Восток» и моста через реку Ик, которая соединяет регион с Татарстаном. В ходе разговора стороны обсудили вопросы финансирования строительства Южного обхода Уфы с вантовым мостовым переходом через Белую в Кузнецовском затоне.
С руководителем Росавтодора Романом Новиковым Глава Башкортостана обсудил проекты реконструкции трассы М-5, расширение до четырёх полос автодороги Р-240 Уфа – Оренбург и подъезда к М-12 «Восток». Руководитель региона отметил, что благодаря взаимодействию с дорожным агентством снижается количество ДТП на дорогах.
Радий Хабиров также встретился с главой Ространснадзора Виктором Гулиным. Говорили о борьбе с недобросовестными перевозчиками, а конкретно о тех, кто управляет перегруженными машинами.
Затронули и развитие судоходства в республике. Глава Башкортостана встретился с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. По реке Белой хотят запустить грузовые и пассажирские перевозки.
Реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионе Радий Хабиров обсудил с Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер Правительства России отметил хорошую динамику показателей в строительной и транспортной отраслях Башкортостана. Также на встрече обсудили вопросы строительства Южного обхода Уфы и моста через реку Белую в северной части столицы, который предполагается возвести в рамках концессии. Глава республики поблагодарил федеральный центр и отраслевые министерства за оказываемую поддержку.
Не только новые проекты, но и поддержание в нормативном состоянии существующих дорог. Этот очень важный вопрос тоже обсудили на полях «Транспортной недели».
В «Транспортной неделе» республика активно участвует с 2019 года. Решения, которые принимаются на полях масштабного форума, во многом предопределяют будущее развитие дорожной и транспортной инфраструктуры. При этом очень важно, что республика получает мощную поддержку от федерального центра в вопросе реализации самых амбициозных проектов.