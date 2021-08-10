Жителям Башкирии рассказали о ревакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения Башкирии ответило на самые частые вопросы жителей республики о ревакцинации от коронавирусной инфекции.
Что такое ревакцинация и для чего она нужна?
Существуют вакцины, которые делаются один раз и защищают человека всю жизнь. Но у некоторых прививок есть срок действия. Это, например, прививка от кори, клещевого энцефалита, гриппа. Защитные свойства некоторых вакцин притупляются после определённого времени. Чтобы вновь восстановить защиту от опасных вирусов, нужно пройти ревакцинацию, то есть. получить повторную прививку.
Когда нужно делать ревакцинацию от коронавируса?
На днях Минздрав России выпустил новые временные рекомендации по вакцинации от коронавируса. Там написано, что пока нет коллективного иммунитета, то есть не привито более 60% взрослого населения, работают правила «экстренной ревакцинации», то есть прививаться нужно будет каждые полгода. Как только эпидемия пойдет на спад, вакцинироваться можно будет раз в год. Это называется «рутинный режим». Полгода считается со дня введения второго компонента вакцины. Например, вы сделали первый компонент 1 марта 2021 года. Соответственно, второй компонент — 22 марта 2021 года. Вы имеете право пройти ревакцинацию после 22 сентября.
Это бесплатно?
Да, ревакцинация, как и первая вакцинация – бесплатная.
Где можно пройти ревакцинацию?
В любом прививочном пункте, их по республике более 200. В городах и районах они находятся в городских больницах и поликлиниках. Записаться на ревакцинацию можно: через портал Госуслуг; по единому телефону Колл-центра – 122; через регистратуру поликлиники – при личном обращении и по телефону. В крупных торговых центрах Уфы и Стерлитамака, а также в уфимском Конгресс-холле «Торатау» работают прививочные центры, там можно привиться в порядке «живой очереди». Важно! При себе нужно иметь паспорт и медицинский полис. Сдавать тест на антитела перед ревакцинацией не нужно!
Какой вакциной делают ревакцинацию?
Ревакцинацию можно проводить любой из зарегистрированных в России вакцин, но врачи рекомендуют применять «Спутник Лайт». Это облегчённый вариант «Спутник V», который не требует введения второй дозы препарата. То есть, чтобы получить еще раз иммунитет на полгода, вам достаточно будет сходить в прививочный центр один раз, а не два. «Спутник Лайт» показан для людей от 18 до 60 лет, которые ранее прививались или переболели. После вакцинации «Спутником Лайт» в первые-вторые сутки могут быть легкие побочные эффекты: озноб, повышение температуры тела (не выше 38,5 градуса), боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола. Все симптомы обычно проходят за два-три дня. На днях в Башкирию завезли очередную большую партию вакцины «Спутник Лайт» — 17 тысяч доз. Их распределили по всем прививочным пунктам.
«Спутником Лайт» можно просто привиться?
По назначению врача — можно и в любом случае это будет одна доза вакцины, а не две, но и иммунитет будет слабее. Как и у других прививок, после вакцинации «Спутником Лайт» для появления антител нужно время – обычно это две-три недели.
После прививки я точно-точно не заболею?
Вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а только создает иммунный ответ. После вакцинации вы совершенно точно не умрете от коронавируса и не попадете в реанимацию. Практика показала, что люди крайне редко заболевают после вакцинации, но переносят болезнь легко и без летальных последствий.