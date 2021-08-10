Жителям Башкирии рассказали о ревакцинации от коронавируса

Ревакцинацию можно проводить любой из зарегистрированных в России вакцин, но врачи рекомендуют применять «Спутник Лайт». Это облегчённый вариант «Спутник V», который не требует введения второй дозы препарата. То есть, чтобы получить еще раз иммунитет на полгода, вам достаточно будет сходить в прививочный центр один раз, а не два. «Спутник Лайт» показан для людей от 18 до 60 лет, которые ранее прививались или переболели. После вакцинации «Спутником Лайт» в первые-вторые сутки могут быть легкие побочные эффекты: озноб, повышение температуры тела (не выше 38,5 градуса), боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола. Все симптомы обычно проходят за два-три дня. На днях в Башкирию завезли очередную большую партию вакцины «Спутник Лайт» — 17 тысяч доз. Их распределили по всем прививочным пунктам.