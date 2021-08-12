В Башкирии впервые приняли роды у женщины с трансплантированной почкой

Сохранили жизнь и маме, и ребенку. В Башкортостане впервые смогли принять роды у пациентки с трансплантированной почкой. Сложность в том, что в любой момент пересаженный орган мог быть отторгнут. Прежде такие рожницы, чтобы наблюдаться, вынуждены были ездить в Москву. И вот впервые до родов довели пациентку уфимские специалисты.

Меньше недели назад случилось то, что можно назвать чудом. Два килограмма, 600 граммов – на свет появилась доношенная кроха, и мама не пострадала во время родов. Беременность в данном случае была риском сразу для двоих. Дело в том, что у женщины трансплантированная почка. Ее пересадили 11 лет назад. Тогда дочь спас папа, именно он стал донором. Жизнь продолжилась. Уже во внучке.

Не боялась. Какое-то чувство доверия было к врачам, что вынесем. Гузель Закирова

Как и положено таким пациентам Гузель Закирова принимала иммуносупрессивные препараты. Их нужно пить всю жизнь, чтобы пересаженный орган не был отторгнут. Это не противопоказание для беременности, но врачи настоятельно рекомендуют планировать ее заранее. Ведь лекарства, которые принимают люди с трансплантацией, – сильнодействующие и могут навредить плоду, поэтому терапию временно меняют.

Девочка, которую мама хочет назвать Дианой, кстати, с персидского имя переводится как «Посланница здоровья», с первых дней на искусственном вскармливании. Таковы медицинские показания. Препараты, которые принимает мама, могут попасть через молоко ребенку и навредить малышу. При всех сложностях женщина теоретически может родить еще одну дочку или сына.