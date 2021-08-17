Жительница Башкирии, которая выбросила младенца в окно, работала педиатром

Жуткая трагедия потрясла всю республику накануне, 16 августа. В больнице №1 в Стерлитамаке 29-летняя роженица выбросила в окно младенца соседки по палате.

Изданию «КП-Уфа» удалось выяснить подробности жизни 29-летней подозреваемой. Оказалось, сама женщина тесно связана с медициной с 2015 года после долгого обучения. В родном селе Киргиз-Мияки она жила с любимым супругом, растила ребёнка и работала педиатром. Каждый день к ней на приём приводили малышей разных возрастов.

Спокойная жизнь резко изменилась со второй беременностью. На поздних сроках у девушки начали проявляться серьёзные странности в поведении. Её родственники настояли на лечении в психоневрологическом диспансере, где, предположительно, у девушки диагностировали «тяжёлую депрессию». Однако за день до родов будущую маму сняли с учёта в ПНД, и она поехала в роддом Стерлитамака, где 13 августа родила малыша путём кесарева сечения.

Спустя три дня, 16 августа, девушка совершила страшный поступок – она подошла к люльке соседки по палате, взяла её ребёнка и выбросила с третьего этажа. Малыш полученные травмы перенести не смог.

Сейчас подозреваемая в убийстве младенца задержана. Свой поступок она до сих пор не может объяснить. С мамой погибшего ребёнка работают психотерапевты. Предстоит долгое расследование случившегося.

Следственный комитет взял на контроль ход расследования. Также предстоит оценить действия медицинского персонала больницы и психоневрологического диспансера.