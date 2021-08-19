В Башкирии прошла масштабная медовая ярмарка-фестиваль

В Гафурийском районе прошла медовая ярмарка. Липовый, гречишный, цветочный, из маточного молочка и другие виды полезного лакомства презентовали на фестивале более 160 пчеловодов со всей республики. Они собрались в селе Красноусольский.

Тает во рту и укрепляет иммунитет. Дегустация завершилась покупкой. Как говорят производители, о сделанном выборе мужчина не пожалеет. Мед из маточного молочка не только вкусный, но и полезный: укрепляет мужское здоровье и продлевает женскую молодость. И это лишь один из видов лакомства.

Сегодня у нас представлен мед из маточного молочка, гречишный мед, цветочный и прополисный. И вот сегодня у нас уже много приобрели меда, сейчас середина праздника, а у нас почти все скупили. Жалеем, что не привезли больше. Знаете, вот люди дегустируют его, и им нравится. Гузель Гаугарова, главный специалист татарского историко-культурного центра Дома дружбы народов Республики Башкортостан

Сегодня в поселке Красноусольский собрались более 160 пчеловодов со всей республики, они представляют 19 историко-культурных центров. Каждый из них демонстрирует мед своего народа. Попробовать традиционный башкирский сладкий продукт приехали и гости из Германии.

Зур рахмат всем, я очень люблю Башкирию за ее природу, речки, пруды. И, конечно же, башкирский мед за его многогранность вкусов. Юрген Редлер, член общества «Мост дружбы Уфа – Бодензее»

Про уникальность башкирского меда в Германии узнали совсем недавно. В начале августа в городе Юберлинген прошел фестиваль «Башкортостан – медовый край России». На этом празднике местные жители не только попробовали главную сладость республики, но и познакомились с культурой Башкортостана.

Естественно, в новых условиях, условиях пандемии, мы искали новые пути, и все равно удалось прекрасно показать и культуру Башкирии, и культуру этого народа в России. К тому же это экологическая проблема, которая коснулась и Европы. Надя Винтермайер, сопредседатель общества «Мост дружбы Уфа – Бодензее»

Праздник в Европе не закончился, а продолжился, но уже на родине меда. Сегодняшняя ярмарка, как и фестиваль в Германии, организован на грант президента Российской Федерации. Идея рассказать миру о пчеловодстве принадлежит Дому дружбы народов.

Одна из наших главных задач – приглашать к себе туристов, знакомить их с культурой своего народа. У нас столько прекрасных историко-культурных центров. Венера Фарганова, организатор ярмарки, главный специалист русского историко-культурного центра Дома дружбы народов Республики Башкортостан

Ну и чтобы в памяти путешественников сохранились все их туристические маршруты, Дом дружбы народов создал «Паспорт туриста». Это книжка-памятка о народах республики.

Пока пчеловоды прячутся под тенью деревьев от дневного солнца, на открытом поле для желающих проходят спортивные мероприятия: стрельба из лука и тяга каната. На сцене для гостей выступают таланты Гафурийского района.

Я проезжал мимо и узнал, что здесь ярмарка. Остановился и оказался в гостях. Башкирский мед – это наше достояние. Мы должны его продвигать и рассказывать, что он самый вкусный и полезный. Даже президент сказал, что знает наш мед, а мы тем более должны его знать. Динар Гильмутдинов, почётный гость, экс-главный госавтоинспектор Республики Башкортостан