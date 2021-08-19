В Башкирии прошла масштабная медовая ярмарка-фестиваль

В Гафурийском районе прошла медовая ярмарка. Липовый, гречишный, цветочный, из маточного молочка и другие виды полезного лакомства презентовали на фестивале более 160 пчеловодов со всей республики. Они собрались в селе Красноусольский.
Тает во рту и укрепляет иммунитет. Дегустация завершилась покупкой. Как говорят производители, о сделанном выборе мужчина не пожалеет. Мед из маточного молочка не только вкусный, но и полезный: укрепляет мужское здоровье и продлевает женскую молодость. И это лишь один из видов лакомства.
Сегодня в поселке Красноусольский собрались более 160 пчеловодов со всей республики, они представляют 19 историко-культурных центров. Каждый из них демонстрирует мед своего народа. Попробовать традиционный башкирский сладкий продукт приехали и гости из Германии.
Про уникальность башкирского меда в Германии узнали совсем недавно. В начале августа в городе Юберлинген прошел фестиваль «Башкортостан – медовый край России». На этом празднике местные жители не только попробовали главную сладость республики, но и познакомились с культурой Башкортостана.
Праздник в Европе не закончился, а продолжился, но уже на родине меда. Сегодняшняя ярмарка, как и фестиваль в Германии, организован на грант президента Российской Федерации. Идея рассказать миру о пчеловодстве принадлежит Дому дружбы народов.
Ну и чтобы в памяти путешественников сохранились все их туристические маршруты, Дом дружбы народов создал «Паспорт туриста». Это книжка-памятка о народах республики.
Пока пчеловоды прячутся под тенью деревьев от дневного солнца, на открытом поле для желающих проходят спортивные мероприятия: стрельба из лука и тяга каната. На сцене для гостей выступают таланты Гафурийского района.
Сегодняшний праздник подарил много эмоций не только туристам и гостям фестиваля, но и самим пчеловодам, которые из года в год угощают башкирским медом своих земляков, зарубежных гостей и держат марку.