«Тяжело смотреть на страдания людей»: что происходит в ковид-госпиталях Башкирии

Рост заболевших, заполненные больницы и новые симптомы. За неделю в республике погибли 70 человек с диагнозом «коронавирус». Ещё 12 случаев смерти было зарегистрировано за последние сутки. Всего же за время пандемии коронавирус унес жизни почти тысячи жителей республики. В стационарах находятся 838 пациентов, и большая часть – это категория 60+. Но болеют не только пожилые, в госпиталях всё больше молодых и людей среднего возраста. Врачи бьют тревогу, болезнь становится все более непредсказуемой.

35 процентов поражения легких. 18 дней в реанимации. В этом году Флюза Имамутдиновна отпразднует сразу два дня рождения. На неделе пенсионерку перевели в палату интенсивной терапии, а в октябре ей исполнится 70 лет. Но даже сейчас, под кислородной маской и плотно опутанная проводами, Флюза Сыртланова не теряет позитивного настроя. Всю жизнь она помогала врачам спасать людей. Стала почётным донором Советского Союза. А теперь благодарит медицинских работников за собственную жизнь.

«Мы её теряем, мы её теряем». А мне ведь всё это слышно было. Не очень-то приятно, что меня теряют где-то. Но нашли же. Я даже самому страшному врагу не пожелаю оказаться на моем месте. Ну ребята молодцы, я в шоке, какие ребята здесь. Прям всё сделали. Флюза Сыртланова, пациентка инфекционного отделения Бирской центральной районной больницы

Вдох – выдох. Без дополнительной подачи кислорода мужчина по-прежнему не может. Воздух под постоянным положительным давлением подается в дыхательные пути через СиПАП-маску. Говорить больше пары минут пациенту трудно. Свои успехи в борьбе с коронавирусом показывает знаками.

Пациентов после ИВЛ видно сразу по кровавым мозолям на лице. Самое страшное для них позади, но борьба продолжается. Инфекционное отделение в бирской больнице по-прежнему забито под завязку.

16 инфекционных боксов, 45 пациентов. Из них пятеро сейчас находятся в реанимации на ИВЛ. За каждым таким стеклянным окошком пациент с диагнозом «коронавирус». Вздохнуть свободно не могут и врачи. Вирус стал агрессивнее. Каждый день статистика показывает и доказывает: болеть стали чаще.

Вообще много пациентов поступает, госпиталь практически постоянно полный. Одышка, слабость, вялость. Бывают и не легочные проявления. Вирус поражает все ткани организма. И сердечно-сосудистую систему поражает, и головной мозг. Кто-то выздоравливает быстро, а кто-то переходит к нам в реанимационное отделение. Вагиз Фаткуллин, врач анестезиолог-реаниматолог Бирской центральной районной больницы

Врачи, медсестры и санитары день за днём ведут бой с невидимым врагом. Так было и полвека назад, вспоминает Анна Салеева. Женщина большую часть жизни проработала фельдшером скорой помощи. И до сих пор хорошо помнит прошедшие события.

Такая же картина была, грипп был, мы боролись. Семьями люди лежали. Тогда тоже умирали. Осложнения были. Там люди перестали контактировать сразу. И вакцинировались все. Анна Салеева, пациентка инфекционного отделения Бирской центральной районной больницы

Теперь же врачи ведут борьбу за её жизнь. Единственное, о чём сейчас жалеет пожилая пациентка, что не успела вакцинироваться. Из-за проблем со здоровьем.

Врачи встревожены: коронавирус мутирует и даёт новые симптомы, новые осложнения. Вакцина и противочумные костюмы защищают медицинских работников от инфекции, но не спасают от усталости.

Наверное, больше морально тяжело работать. Тяжело смотреть на страдания людей, когда, разговаривая с тобой, задыхаются и страдают. В этот момент очень тяжело им. Вагиз Фаткуллин, врач анестезиолог-реаниматолог Бирской центральной районной больницы