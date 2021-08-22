«Тяжело смотреть на страдания людей»: что происходит в ковид-госпиталях Башкирии

Рост заболевших, заполненные больницы и новые симптомы. За неделю в республике погибли 70 человек с диагнозом «коронавирус». Ещё 12 случаев смерти было зарегистрировано за последние сутки. Всего же за время пандемии коронавирус унес жизни почти тысячи жителей республики. В стационарах находятся 838 пациентов, и большая часть – это категория 60+. Но болеют не только пожилые, в госпиталях всё больше молодых и людей среднего возраста. Врачи бьют тревогу, болезнь становится все более непредсказуемой.
35 процентов поражения легких. 18 дней в реанимации. В этом году Флюза Имамутдиновна отпразднует сразу два дня рождения. На неделе пенсионерку перевели в палату интенсивной терапии, а в октябре ей исполнится 70 лет. Но даже сейчас, под кислородной маской и плотно опутанная проводами, Флюза Сыртланова не теряет позитивного настроя. Всю жизнь она помогала врачам спасать людей. Стала почётным донором Советского Союза. А теперь благодарит медицинских работников за собственную жизнь.
Вдох – выдох. Без дополнительной подачи кислорода мужчина по-прежнему не может. Воздух под постоянным положительным давлением подается в дыхательные пути через СиПАП-маску. Говорить больше пары минут пациенту трудно. Свои успехи в борьбе с коронавирусом показывает знаками.
Пациентов после ИВЛ видно сразу по кровавым мозолям на лице. Самое страшное для них позади, но борьба продолжается. Инфекционное отделение в бирской больнице по-прежнему забито под завязку.
16 инфекционных боксов, 45 пациентов. Из них пятеро сейчас находятся в реанимации на ИВЛ. За каждым таким стеклянным окошком пациент с диагнозом «коронавирус». Вздохнуть свободно не могут и врачи. Вирус стал агрессивнее. Каждый день статистика показывает и доказывает: болеть стали чаще.
Врачи, медсестры и санитары день за днём ведут бой с невидимым врагом. Так было и полвека назад, вспоминает Анна Салеева. Женщина большую часть жизни проработала фельдшером скорой помощи. И до сих пор хорошо помнит прошедшие события.
Теперь же врачи ведут борьбу за её жизнь. Единственное, о чём сейчас жалеет пожилая пациентка, что не успела вакцинироваться. Из-за проблем со здоровьем.
Врачи встревожены: коронавирус мутирует и даёт новые симптомы, новые осложнения. Вакцина и противочумные костюмы защищают медицинских работников от инфекции, но не спасают от усталости.
Наверное, такой же след оставит в нашей душе и пандемия. Даже когда мы шаг за шагом вернемся к прежней жизни. Возможно, мир станет немного иным. Но врачи по-прежнему останутся в больницах и будут делать все возможное, чтобы люди просто продолжали жить.