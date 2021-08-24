В Караидели в рамках нацпроекта завершают благоустройство парка «Прибрежный»

В Караидели завершается благоустройство парка «Прибрежный». Сдача намечена на конец августа. Общественное пространство приводят в порядок в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды». Какой объем работы был проделан за два года и как будет выглядеть парк у воды?
Парк «Прибрежный» – это излюбленное место не только для прогулок, но и для занятий скандинавской ходьбой, говорит Лилия Вершинина. А после завершения благоустройства здесь должно стать еще уютнее, считает жительница Караидели.
Парк был и раньше, но прогулочные площадки, ограждения и архитектурные формы устарели. В прошлом году в рамках национального проекта «Формирование современной городской среды» здесь начались работы по благоустройству.
У воды оборудовали пляж, построили беседки, привели в порядок пирс. По периметру парка смонтировали новое освещение. На территории подготовлена зона под установку детской игровой площадки, а многофункциональная спортивная – почти готова.
Примерно так будет выглядеть уже в ближайшем будущем парк «Прибрежный». Общая сумма благоустройства общественной территории за два года составит более 16 миллионов рублей. Все работы на объекте должны завершить до конца августа.