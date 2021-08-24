В Караидели в рамках нацпроекта завершают благоустройство парка «Прибрежный»

В Караидели завершается благоустройство парка «Прибрежный». Сдача намечена на конец августа. Общественное пространство приводят в порядок в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды». Какой объем работы был проделан за два года и как будет выглядеть парк у воды?

Парк «Прибрежный» – это излюбленное место не только для прогулок, но и для занятий скандинавской ходьбой, говорит Лилия Вершинина. А после завершения благоустройства здесь должно стать еще уютнее, считает жительница Караидели.

Он был всегда, вот этим деревьям 50 лет. Это все сажали школьники в свое время, даже больше 50 лет. Он был здесь всегда и будет, мы уже привыкли к нему. Лилия Вершинина, жительница с. Караидель

Парк был и раньше, но прогулочные площадки, ограждения и архитектурные формы устарели. В прошлом году в рамках национального проекта «Формирование современной городской среды» здесь начались работы по благоустройству.

У нас тут такие заросли были, тут столько старых деревьев было, тополя, кустарники. Вот эту территорию всю полностью вычистили. Еще тут небольшая заболоченность была, вот это все закрыли грунтом, все выровняли. Даниса Зорина, директор службы заказчика Караидельского района

У воды оборудовали пляж, построили беседки, привели в порядок пирс. По периметру парка смонтировали новое освещение. На территории подготовлена зона под установку детской игровой площадки, а многофункциональная спортивная – почти готова.

Будет резиновое покрытие, оборудование под баскетбол, волейбол, под мини-футбольную площадку. На детской установят различные горки, карусели, качели. Также у нас предусмотрена тренажерная площадка, где установят современные уличные тренажеры. Михаил Шумихин, руководитель подрядной организации