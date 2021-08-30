В Башкирии в рамках нацпроекта открыли обновленный спортзал школы

Стимул для новых спортивных достижений. В Баймакском районе после большого ремонта открыли спортзал деревенской школы.

Модернизация спортивного центра села Ишмурзино произошла благодаря нацпроекту «Образование». В спортзале школы капитально отремонтировали полы, выровняли стены, заменили двери, обустроили раздевалки, обновили систему отопления и освещения. Приятный бонус – новый спортивный инвентарь.

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1 сентября в ишмурзинскую школу придут 82 ученика. Всего в рамках нацпроекта в Баймакском районе отремонтированы восемь спортзалов.

Конечно, это здорово, потому что дети из села должны иметь такую же возможность полноценно заниматься спортом, как и в городе. Кстати, это не только для детей: сюда могут прийти и взрослые.

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