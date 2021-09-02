В Уфе девочку и её братика, которые выпали из окна, поместили в Дом малютки

В Уфе история с выпавшими из окна детьми не закончилась. Сейчас малышей поместили в Дом малютки. Об этом сообщила мама детей журналистам программы «Честно говоря».
Напомним, 29 августа уфимец заметил, что из окна на первом этаже в доме по улице Пекинской выпали дети – 3-летняя девочка и её 11-месячный братик. Мужчина успел поймать детей, травмы они не получили. Оказалось, их мама в момент происшествия спала после ночной смены на работе.
Из-за решения поместить детей в Дом малютки уфимка пребывает в шоке. Она намерена любыми способами добиться возвращения малышей. При этом ранее семья на учёте в социальных службах не состояла. Дети ухоженные, чистые, накормленные. Семья считается благополучной.