В Уфе девочку и её братика, которые выпали из окна, поместили в Дом малютки

В Уфе история с выпавшими из окна детьми не закончилась. Сейчас малышей поместили в Дом малютки. Об этом сообщила мама детей журналистам программы «Честно говоря».

Напомним, 29 августа уфимец заметил, что из окна на первом этаже в доме по улице Пекинской выпали дети – 3-летняя девочка и её 11-месячный братик. Мужчина успел поймать детей, травмы они не получили. Оказалось, их мама в момент происшествия спала после ночной смены на работе.