Новые школы и 60 тысяч первоклассников: как стартовал учебный год в Башкирии

Учебный год в республике стартовал для почти полумиллиона школьников. А 60 тысяч вчерашних детсадовцев переступили порог школы впервые. Торжественные линейки для детей и их родителей прошли традиционно на открытом воздухе. Также первого сентября в Башкортостане стало больше на одну школу и детский сад. При этом учреждения разместились в одном здании.

Двор уфимской 35-й школы напоминает улей – не только из-за количества людей, но и из-за несмолкаемого гула. Цветы вперемешку с бантами и озабоченными лицами первашей, которые пока не готовы отпустить мамину руку. На линейку семья Бикановых пришла полным составом. Первоклассница Азалия завела даже дневник в ожидании Дня знаний.

Вычеркивала дни в календаре до этого дня. Встала в 6 утра, сама форму собрала. И очень ждала этого момента.

Филия Биканова
Фото №1 - Новые школы и 60 тысяч первоклассников: как стартовал учебный год в Башкирии

Волнуются не только вчерашние малыши, но и родители. Порой даже больше, чем дети. Казалось бы, уроки еще не начались. А серьезность у первоклашек уже проснулась.

Чтоб дети не болели, двойки не получали.

Артур Ким

Для нас трепетный момент и для детей, пусть сложится у наших детей. Традиционный первый звонок из колокольчика. И первый заход в школу. И даже первый классный час.

Флорида Ким

Первый в жизни звонок. И возле доски уже первый учитель. Первоклассники строят планы: одни нацелены научиться читать, другие – считать. Особенно понадобится математика тем, кто уже в 7 лет мечтает стать бизнесменом.

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Я хочу стать бизнесменом и купить «Кадиллак».

Первоклассник
Фото №2 - Новые школы и 60 тысяч первоклассников: как стартовал учебный год в Башкирии

Прежде чем освоить азы предпринимательской деятельности, придется получить знания. Детям села Зубово учиться в этом году будет комфортнее.  Во вновь открывшемся в День знаний центре есть и школа, и детский сад. Их построили в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость объекта составила почти полмиллиарда рублей.

Пока ехал, видел, как активно застраивается эта территория, появляются новые дома, поэтому эта школа здесь была нужна, и уже сейчас мы приняли решение, что будем строить и дальше. Мы живем в непростое время, существуют санитарные ограничения, и я вас всех очень прошу поберечь себя, поберечь учителей, детей, родителей. Если мы будем аккуратно выполнять все требования, мы с вами с этой бедой справимся.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Нам пришлось бы ездить. Тем более мы работаем не в городе. Пришлось бы в школу его везти, а потом возвращаться на работу.

Альбина Мустафина

Перспективным направлением Радий Хабиров назвал частные учреждения дошкольного образования. В республике таких пока немного – всего около 40. Они, по словам главы региона, помогают восполнить нехватку мест в детсадах. В Башкортостане действует господдержка сертификатами, по которым такие учреждения получают финансирование в сумме 6000 рублей ежемесячно на ребенка. Владельцы частных детсадов попросили у главы региона увеличить стоимость сертификата и решить вопрос аренды помещений.

Краткосрочные договоры аренды максимум заключаются на 3 года, хотелось бы их продлить до 10 лет, чтобы стабильно просчитать свою экономику и предоставлять услугу по гарантированной стоимости муниципальной родительской платы

Анастасия Кузьмина, учредитель сети детских садов

На сегодня из бюджета софинансируется около 2 тысяч мест в частных детских садах. Это равно 10 новым дошкольным учреждениям на общую сумму 5 млрд рублей, которые правительство потратило бы на их строительство. С учетом стремительного роста числа новостроек власти намерены обсудить развитие дошкольного образования и с застройщиками.

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