Новые школы и 60 тысяч первоклассников: как стартовал учебный год в Башкирии

Пока ехал, видел, как активно застраивается эта территория, появляются новые дома, поэтому эта школа здесь была нужна, и уже сейчас мы приняли решение, что будем строить и дальше. Мы живем в непростое время, существуют санитарные ограничения, и я вас всех очень прошу поберечь себя, поберечь учителей, детей, родителей. Если мы будем аккуратно выполнять все требования, мы с вами с этой бедой справимся.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан