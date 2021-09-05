Новые школы и 60 тысяч первоклассников: как стартовал учебный год в Башкирии

Учебный год в республике стартовал для почти полумиллиона школьников. А 60 тысяч вчерашних детсадовцев переступили порог школы впервые. Торжественные линейки для детей и их родителей прошли традиционно на открытом воздухе. Также первого сентября в Башкортостане стало больше на одну школу и детский сад. При этом учреждения разместились в одном здании.
Двор уфимской 35-й школы напоминает улей – не только из-за количества людей, но и из-за несмолкаемого гула. Цветы вперемешку с бантами и озабоченными лицами первашей, которые пока не готовы отпустить мамину руку. На линейку семья Бикановых пришла полным составом. Первоклассница Азалия завела даже дневник в ожидании Дня знаний.
Волнуются не только вчерашние малыши, но и родители. Порой даже больше, чем дети. Казалось бы, уроки еще не начались. А серьезность у первоклашек уже проснулась.
Первый в жизни звонок. И возле доски уже первый учитель. Первоклассники строят планы: одни нацелены научиться читать, другие – считать. Особенно понадобится математика тем, кто уже в 7 лет мечтает стать бизнесменом.
Прежде чем освоить азы предпринимательской деятельности, придется получить знания. Детям села Зубово учиться в этом году будет комфортнее. Во вновь открывшемся в День знаний центре есть и школа, и детский сад. Их построили в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость объекта составила почти полмиллиарда рублей.
Перспективным направлением Радий Хабиров назвал частные учреждения дошкольного образования. В республике таких пока немного – всего около 40. Они, по словам главы региона, помогают восполнить нехватку мест в детсадах. В Башкортостане действует господдержка сертификатами, по которым такие учреждения получают финансирование в сумме 6000 рублей ежемесячно на ребенка. Владельцы частных детсадов попросили у главы региона увеличить стоимость сертификата и решить вопрос аренды помещений.
На сегодня из бюджета софинансируется около 2 тысяч мест в частных детских садах. Это равно 10 новым дошкольным учреждениям на общую сумму 5 млрд рублей, которые правительство потратило бы на их строительство. С учетом стремительного роста числа новостроек власти намерены обсудить развитие дошкольного образования и с застройщиками.