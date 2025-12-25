В Башкирии трое парней обчистили магазин на 60 тысяч рублей

В Стерлитамаке раскрыта кража из магазина одежды. Директор торговой точки обратился в полицию с заявлением о хищении товара на общую сумму около 60 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции опросили работников магазина и изучили записи с камер видеонаблюдения. Благодаря этому удалось установить личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались трое местных жителей: несовершеннолетний подросток и два 19-летних молодых человека. Как выяснилось, один из подозреваемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Все задержанные признали свою вину. Украденная одежда была изъята и возвращена законному владельцу. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит до двух лет лишения свободы.