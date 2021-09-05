8 погибших за 3 дня: в Башкирии резко возросло количество смертельных ДТП

Восемь погибших за три последних дня недели. Начало осени на дорогах республики ознаменовалось ростом смертельных аварий. И что страшнее всего – со стартом учебного года стало больше ДТП с участием детей. За пятницу и субботу госавтоинспекторы зафиксировали почти 4,5 тысячи нарушений, а 148 остановленных водителей сели за руль подшофе.

Это страшные кадры из Салавата. От удара разлетаются стекла, пластик и перемалывается металл. Микроавтобус, пошедший на обгон, въехал прямо в бок «Приоры». Шанса выжить у пассажира на переднем сиденье легковушки не было.

Пассажир «Лады Приора» от полученных травм скончался на месте. Все остальные участники ДТП доставлены в медучреждение. Александр Зеленков, начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Салавату

Участок дороги Уфа-Иглино-Красная Горка парализован. Столкновение встречных «Субару» и «Киа» был такой силы, что обе машины превратились в груду металла. Авария унесла жизнь 17-летней пассажирки японской легковушки, а ее 8-летняя сестренка, отец и мать получили серьезные травмы. Их, как и супругов из второго автомобиля, госпитализировали.

Руль под колесом, а машина на эвакуаторе. Этот «Рено Дастер» уже вряд ли подлежит восстановлению, а семья его хозяина теперь готовится к похоронам. Сегодня рано утром в Краснокамском районе лобовое столкновение французского авто и КАМАЗа унесла жизнь 28-летнего жителя Калтасинского района.

По пути в гараж встречная машина завиляла, выехала на встречную полосу и влетела под мою машину. Водитель КАМАЗа

Водитель «Рено Дастер», по предварительным данным, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с КАМАЗом. Светлана Исакова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Краснокамскому району

Перевернутый УАЗ и раскуроченный «Ниссан» в кювете. В Кармаскалинском районе попутные машины не смогли поделить дорогу. В ДТП погиб 60-летний водитель отечественного авто. А сегодня ночью в Иглинском районе «Лексус» съехал с трассы и перевернулся. Эта поездка для 35-летнего водителя стала последней. Он скончался до прибытия скорой помощи.

Гибнут под колесами и пешеходы. Ночью в Мишкинском районе водитель «Лады» 14-й модели сбил сразу двух человек. 18-летний парень погиб на месте, а 16-летнего подростка врачи доставили в реанимацию. Со слов водителя, его ослепили фары встречной машины.

Посреди дороги оказалась машина с дальним светом. Я моргал ему, сигналил, чтобы он выключил. Не успел затормозить, ушел вправо, а там оказались люди. Водитель «Лады»