Неделя до голосования: как в Башкирии проходит предвыборная гонка

Предвыборная гонка выходит на финишную прямую. Голосование пройдет уже через неделю. И сейчас партии как никогда пытаются обогнать соперников, привлечь на свою сторону как можно больше избирателей. На политической арене не только уже известные игроки, но и новички, о которых пока мало что известно. Мы пообщались и с теми, и с другими и узнали, с какими манифестами идут баллотироваться участники.
Вот уж действительно, когда еще, как не перед выборами, депутаты так близки к народу? Кандидаты от КПРФ проводят во дворах жилых домов настоящие съезды с избирателями. Их центральный девиз не изменился – власть в руки народа. А свою программу они расписали в виде тезисов, обозначив десять основных шагов. Коммунисты обещают отменить пенсионную реформу, обеспечить всех жильем, а также позаботиться о высоком качестве медицины и образования.
Другие старички предвыборной гонки – либерал-демократы – пытаются не отставать от конкурентов. Параллельно с агитработой партийцы ведут прием граждан, в том числе и в дистанционном формате. Свою программу ЛДПР разложили по полочкам, затронув все сферы жизнедеятельности и написав 100 основных тезисов.
Продвигать «зелёные принципы» в экономике и политике обещает Российская экологическая партия. Они убеждены, что будущее каждого человека напрямую зависит от чистоты окружающей среды. Сторонники собственным примером показывают важность заботы о природе, регулярно устраивая субботники. В повестку своей программы «Зелёные» ставят в том числе и модернизацию производств, переход к органическому сельскому хозяйству и в целом изменение принципов природопользования.
На нынешних выборах среди уже привычных партийных цветов впервые заиграл бирюзовый. Речь о самых молодых участниках голосования – «Новых людях». Все силы они бросили на борьбу за место в Госдуме. В числе их предложений – ввести единый федеральный оклад для учителей, прямые выборы мэров и губернаторов и перераспределение бюджета в пользу регионов.
Бесспорно, одна из самых крупных рекламных кампаний у единороссов. В этом году партия власти развесила по республике 300 агитационных баннеров, половина из которых – в Уфе. Встречи с избирателями, а также членами партии на местах проводит и Радий Хабиров, правда, уже не в качестве главы республики, а как руководитель регионального отделения «Единой России».
Всего на нынешних выборах будут участвовать 14 политических партий, не считая самовыдвиженцев. Жители будут избирать депутатов Госдумы, Госсобрания, а также органов местного самоуправления. Впервые голосование будет проходить 3 дня – с 17 по 19 сентября. Это, с одной стороны, поможет избежать массового скопления людей на участках, а с другой, даст время каждому сделать свой выбор.