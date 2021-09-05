Неделя до голосования: как в Башкирии проходит предвыборная гонка

Предвыборная гонка выходит на финишную прямую. Голосование пройдет уже через неделю. И сейчас партии как никогда пытаются обогнать соперников, привлечь на свою сторону как можно больше избирателей. На политической арене не только уже известные игроки, но и новички, о которых пока мало что известно. Мы пообщались и с теми, и с другими и узнали, с какими манифестами идут баллотироваться участники.

Вот уж действительно, когда еще, как не перед выборами, депутаты так близки к народу? Кандидаты от КПРФ проводят во дворах жилых домов настоящие съезды с избирателями. Их центральный девиз не изменился – власть в руки народа. А свою программу они расписали в виде тезисов, обозначив десять основных шагов. Коммунисты обещают отменить пенсионную реформу, обеспечить всех жильем, а также позаботиться о высоком качестве медицины и образования.

Рассчитываем по два наблюдателя на каждый участок. Внимание сосредоточим на крупных городах. Призываем всех неравнодушных помочь нам организовать контроль над выборным процессом, обращаться в наши штабы, записываться наблюдателем. Мы регулярно проводим обучение и рассчитываем на вашу помощь. Александр Ющенко, депутат Государственной Думы Российской Федерации

Другие старички предвыборной гонки – либерал-демократы – пытаются не отставать от конкурентов. Параллельно с агитработой партийцы ведут прием граждан, в том числе и в дистанционном формате. Свою программу ЛДПР разложили по полочкам, затронув все сферы жизнедеятельности и написав 100 основных тезисов.

Кандидаты от ЛДПР ведут активную работу, проводя встречи с избирателями, ознакамливая их со своей программой и, конечно же, пытаясь решить проблемы, волнующие граждан. Как известно ЛДПР – это старейшая партия, которая работает не от выборов к выборам, а ведет свою работу постоянно. Многие граждане обращаются в ЛДПР как в последнюю инстанцию, поэтому наши общественные приемные по всей республике работают ежедневно. Вероника Ананьева, юрист Башкортостанского регионального отделения партии ЛДПР

Продвигать «зелёные принципы» в экономике и политике обещает Российская экологическая партия. Они убеждены, что будущее каждого человека напрямую зависит от чистоты окружающей среды. Сторонники собственным примером показывают важность заботы о природе, регулярно устраивая субботники. В повестку своей программы «Зелёные» ставят в том числе и модернизацию производств, переход к органическому сельскому хозяйству и в целом изменение принципов природопользования.

Время «Зеленых» уже наступило. Мы видим, что экология постоянно становится политической повесткой. И когда экологические проблемы возникают, должно быть такое мнение, которому доверял бы и народ, и прислушивалась бы власть. Наша партия всегда была экспертной, и сейчас мы в полный голос заявляем и претендуем на это место – быть уже экспертами на государственном уровне в Государственной Думе. Руфина Шагапова, председатель совета Башкортостанского регионального отделения политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»

На нынешних выборах среди уже привычных партийных цветов впервые заиграл бирюзовый. Речь о самых молодых участниках голосования – «Новых людях». Все силы они бросили на борьбу за место в Госдуме. В числе их предложений – ввести единый федеральный оклад для учителей, прямые выборы мэров и губернаторов и перераспределение бюджета в пользу регионов.

Большинство налогов, которые собираются в регионе, отправляются в Москву. Мы хотим, чтобы большая часть налогов оставалась в регионе, чтобы он сам мог себя содержать. Кирилл Куликов, секретарь регионального отделения партии «Новые люди»

Бесспорно, одна из самых крупных рекламных кампаний у единороссов. В этом году партия власти развесила по республике 300 агитационных баннеров, половина из которых – в Уфе. Встречи с избирателями, а также членами партии на местах проводит и Радий Хабиров, правда, уже не в качестве главы республики, а как руководитель регионального отделения «Единой России».

Сейчас отношение людей к власти изменилось. Время работать в кабинетах прошло. Нужно выходить и встречаться с людьми, не бояться этого. Доверие сложно заработать. Нужно держать своё слово. Спокойно идём на выборы. Радий Хабиров, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия»