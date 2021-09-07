В Уфе детей, которые выпали из окна, вернут маме

В конце августа в Башкирии произошёл несчастный случай. Из окна на первом этаже выпали3-летняя девочка и её 11-месячный братишка. К счастью, дети не пострадали – их успел поймать проходивший мимо мужчина.

Однако и жители Башкирии, и сотрудники правоохранительных органов задались вопросом: как дети оказались без присмотра у открытого окна. Выяснилось, что мама малышей была дома, но крепко спала. По её словам, она отработала ночную смену и была сильно уставшая. Женщина воспитывает малышей одна. Семья на учёте в социальных службах не состояла. Дети сытые, чистые и очень привязаны к маме.

Благоприятная обстановка в доме не остановила органов опеки – детей забрали из семьи и поместили в Дом малютки. Уфимка сразу начала работу по возвращению детей в семью: она сменила место жительства на более комфортное, сдала все необходимые медицинские анализы и прошла проверку.