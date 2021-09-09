В Башкирии школьникам провели экскурсию по древнему городищу

Школьникам рассказали о средневековом городище. В Татышлинском районе впервые провели выездную экскурсию для учеников по историческим местам деревни Шулганово. Ребята узнали о том, какие раскопки провели в их районе и что нашли археологи.
С интересом о древности. Экскурсию по средневековому городищу для ребят из отдалённых деревень проводят впервые. Раньше они не выезжали за пределы своего населенного пункта. Дальние поездки стали возможными благодаря соглашению о сотрудничестве. Договор заключили представители Института этнологических исследований им. Кузеева и администрации района. Теперь ребята смогут побывать там, где история оставила свой след. И, возможно, это даже вдохновит их в будущем заниматься археологией.
Ребята узнали, где и как жили обитатели Татышлинской земли в древности. Например, здесь возвышалась стена-оборона старейшего города. Она стала символом борьбы с врагами. По данным исследователей, полная картина выглядела так.
Городище Шульгановское обнаружили 54 года назад. Здесь в 4-7 веках жили племена Бахмутинской культуры. Эта долина когда-то была сельской местностью, а вот этот склон – оборонительной позицией древней крепости.
После экскурсии для ребят провели специальный урок. Рассказали об археологических раскопках и интересных находках на территории района. Историки считают, что подрастающее поколение важно знакомить с культурой родного края.
Район богат на исторические памятники. Поэтому городище облюбовали местные варвары. В последнее время здесь всё чаще появляются следы пребывания вандалов. Для сохранения исторического наследия создан проект «Древности Татышлинской земли». Он предусматривает также создание интерактивной карты древних памятников России.
Если до этого в Татышлинском районе было известно лишь 29 памятников культуры и археологии, то сейчас их количество достигло 53. Детей из разных деревень познакомят со всеми археологическими памятниками района.