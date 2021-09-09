В Башкирии школьникам провели экскурсию по древнему городищу

Школьникам рассказали о средневековом городище. В Татышлинском районе впервые провели выездную экскурсию для учеников по историческим местам деревни Шулганово. Ребята узнали о том, какие раскопки провели в их районе и что нашли археологи.

С интересом о древности. Экскурсию по средневековому городищу для ребят из отдалённых деревень проводят впервые. Раньше они не выезжали за пределы своего населенного пункта. Дальние поездки стали возможными благодаря соглашению о сотрудничестве. Договор заключили представители Института этнологических исследований им. Кузеева и администрации района. Теперь ребята смогут побывать там, где история оставила свой след. И, возможно, это даже вдохновит их в будущем заниматься археологией.

Хотим донести (насколько это мы можем) до детей и показать, конкретно выехав на объекты, сами памятники, как они были укреплены, кто там жил, и об этом обо всем рассказать, чтобы, по сути, не выезжая, он мог увидеть и соприкоснуться с историей и предками, древностями земли. Айнур Тузбеков, научный сотрудник отдела археологических исследований Южного Урала Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН

Ребята узнали, где и как жили обитатели Татышлинской земли в древности. Например, здесь возвышалась стена-оборона старейшего города. Она стала символом борьбы с врагами. По данным исследователей, полная картина выглядела так.

Городище Шульгановское обнаружили 54 года назад. Здесь в 4-7 веках жили племена Бахмутинской культуры. Эта долина когда-то была сельской местностью, а вот этот склон – оборонительной позицией древней крепости.

После экскурсии для ребят провели специальный урок. Рассказали об археологических раскопках и интересных находках на территории района. Историки считают, что подрастающее поколение важно знакомить с культурой родного края.

Район богат на исторические памятники. Поэтому городище облюбовали местные варвары. В последнее время здесь всё чаще появляются следы пребывания вандалов. Для сохранения исторического наследия создан проект «Древности Татышлинской земли». Он предусматривает также создание интерактивной карты древних памятников России.

Древнее средневековое население оставило нам огромный пласт истории, за которым уследить просто невозможно. В основном вот эта сохранность памятников должна ложиться на совесть граждан. Александр Колонских, младший научный сотрудник отдела археологического наследия Южного Урала Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН