В Благовещенске открылся новый детский сад

220 детей стали воспитанниками нового детского сада в Благовещенске. Он был возведен в течение года в рамках проекта «Демография». Лицензию дошкольное учреждение получило в конце весны, что позволило обнулить актуальную очередь на места в городских садах.

Познавательные игры, специальные игрушки в разных национальных костюмах, развивающие настольные игры и букварь. Пожалуй, самые важные атрибуты последней подготовительной группы детского сада «Лукоморье» перед тем, как малыши пойдут в первый класс.

Помимо методических пособий, детсад полностью укомплектован мебелью, игрушками и даже пандусами для детей с ограниченными возможностями здоровья. А еще здесь есть лифт. Свои двери дошкольное учреждение открыло в этом году, что позволило сократить очередь в сады города.

Здание было построено в рамках национального проекта «Демография». Оно рассчитано на 12 групп. Четыре из них, раннего возраста, принимают детей с полутора до 3-х лет. Интерьер продуман до мелочей.

Красота как внутри, так и снаружи. Территория игровой площадки украшены цветами. Здесь растут канны, розы, хвойники, несколько видов ив и многое другое. Ботанический сад во дворе начали разбивать еще до завершения строительства.