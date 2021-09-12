Андрей Василевский привез Кубок Стэнли в Уфу: как это было

Впервые в истории. Кубок Стэнли приехал в Уфу. Воспитанник башкирского хоккея Андрей Василевский привез домой главный трофей НХЛ. 14-й раз награда приезжала в нашу страну, но еще ни разу не была в Башкортостане. Вратарь также привез Конн Смайт Трофи – приз самому ценному игроку плей-офф заокеанской лиги. С наградами могли сфотографироваться все желающие, они были выставлены в фойе «Уфа-Арены».

Событие, которое совершено точно войдет в историю региона, страны и мира. Воспитанник башкирского хоккея Андрей Василевский с Кубком Стэнли в Уфе. Лучший вратарь НХЛ проехал с трофеем по улицам столицы республики. Многолетняя традиция – на кубке выгравированы команды-победители и имена всех игроков-обладателей приза. Фамилия Василевский на чаше появилась уже дважды.

Это 14-й приезд Кубка Стэнли в Россию. Чаще всего, а это в половине случаев, трофей, вручаемый победителю плей-офф НХЛ, оказывался в Москве. За 128-летнюю историю существования чаши она впервые доехала до Уфы.

Сейчас трудно поверить, но семь лет назад Андрей Василевский-старший отговаривал сына от поездки за океан. Переживал, что там у него не получится сделать хоккейную карьеру. Сначала так и было. Второму российскому обладателю «Везины» пришлось вдоволь посидеть в запасе и поиграть за фарм-клуб. И это после золота чемпионата мира.

Кубок должны были привезти еще в прошлом году, но из-за пандемии подобное мероприятие отменили. Тогда Андрей Василевский пошутил, что придется выиграть в чемпионате снова. И сделал это. «Тампа Бэй Лайтнинг» стала лучшей командой в НХЛ второй раз подряд. А сам вратарь получил приз самому ценному игроку плей-офф заокеанской лиги Конн Смайт Трофи. И на этот раз российские хоккеисты «Тампы» привезли чашу домой по маршруту Москва-Нижнекамск-Уфа.

В родной для Андрея Дворец спорта на Зорге на фотосессию с лучшим вратарем мира и его наградами приехали юные хоккеисты со всей республики. Тренеры СДЮШОР как могли ускоряли процесс фотографирования, запуская в кубковую зону по половине команды.

По традиции каждый член команды, выигравший кубок, имеет право личного владения им на один день в межсезонье. За это время не обходилось и без курьезных случаев. Чего только не вытворяли игроки, оставаясь один на один с трофеем. Его топили в пруду, в бассейне, крестили в нем детей, заваривали лапшу, наполняли мороженым, расплавленным шоколадом, супом, яблочным пюре и даже собачьей едой.

Вместе с одноклубником Михаилом Сергачевым, Василевский привез обе награды в Зелёный мыс, на дачу, где проживают родители чемпиона. Теперь фото с Кубком есть даже у домашних питомцев хоккеиста. Все это время ни на минуту от кубка не отходил Марио Делла-Савиа. По правилам Национальной хоккейной лиги кубок Стэнли может передвигаться только в присутствии охраны. Каждые два часа пара секьюрити сменяет друг друга. Вот уже много лет специалист из Канады путешествует за кубком по всему земному шару.