В Уфе показали, как идет строительство путепровода в Нагаево

Любое строительство затрагивает и имущественные интересы граждан, юрлиц. По завершении проведения этих работ, утверждению проекта планировки и межевания эти вопросы были сняты, потому что были проведены общественные слушания. На первом этапе строительства изъятие нежилых объектов недвижимости пока производиться не будет.

Константин Паппе, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы