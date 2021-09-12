В Уфе показали, как идет строительство путепровода в Нагаево

Долгожданные 106 метров. В Уфе один из самых опасных железнодорожных переездов в скором времени закроют. Речь об участке Нагаевского шоссе, рядом с которым начали строить новую развязку. К работам дорожники приступили еще в июне, однако только сейчас началась закладка фундамента. На неделе рабочие показали, что происходит на стройплощадке и рассказали, возможно ли открытие нового путепровода раньше намеченного срока.
На кадрах сверху уже можно разглядеть очертания будущего путепровода, но пока в виде сырой земли. Рабочие готовят площадку под строительство: очищают участок от лишней растительности и прокладывают временную дорогу для собственной техники. Закладывают фундамент и под опоры мостового сооружения.
Очистить территорию стройки придется и от нескольких сооружений, которые попадают на линию будущего путепровода. Мэрия подписала постановление об изъятии четырех земельных участков. Сейчас с собственниками ведется диалог, взаимен им предлагают земли на других территориях.
Организация путепровода была лишь вопросом времени, говорят чиновники. За сутки через железнодорожный переезд проезжают более 25 тысяч машин. Аварии тут уже давно стали привычным делом. Порой со смертельным исходом. Новую развязку возводят по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Проектировщикам придется проделать непростую работу. Параллельно со строительством путепровода необходимо согласовать и перенести существующие коммуникации. В их числе газопровод, а также электросети и связь. Будет организована ливневая канализация общей протяженностью почти 5 км.
Конструкция путепровода предусматривает четыре опорных столба, которые разместят по обе стороны железной дороги. Трудности у рабочих могут возникнуть с установкой балок между ними, поскольку в этом случае придется подстраиваться под расписание движения поездов, которые ходят здесь довольно часто.
Частое движение поездов еще и основная причина многочисленных заторов, особенно в часы пик. Время ожидания в пробках может доходить до одного часа.
Общая стоимость развязки – 1,5 миллиарда рублей. Длина путепровода составит 106 метров. Движение по нему расширят: оно будет четырехполосным – по две полосы в каждую сторону. Общая протяженность подъездных путей от трассы М5 до примыкания к Нагаевскому шоссе составит почти 2 км. Полностью весь объект должны сдать до конца лета 2023 года. Самое удобное, что строительные работы не мешают движению на существующем переезде. После открытия новой развязки его намерены закрыть.