В Башкирии бланки для голосования отправили в территориальные избирательные комиссии

Свыше 6 миллионов бюллетеней для голосования отправились в территориальные избирательные комиссии. Из них более 700 тыс. экземпляров будут предназначены дл КОИБов. Общий вес всего отпечатанного тиража составил почти 100 тонн.
Защита от подделок для обоих видов бланков одинаково высокая. Это едва заметная тангирная сетка, специальные шрифты. Всех секретов не раскрывают. Традиционно избирательные бюллетени в Башкортостане изготавливаются на трех языках: на русском, башкирском и татарском. Типография издательства «Белая река» работала практически в круглосуточном режиме, печатая десять тысяч бланков в час. Бракованные бланки утилизировали согласно регламенту. В районы и города республики ценные документы доставляет федеральное предприятие «Спецсвязь».