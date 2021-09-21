Стало известно состояние ребёнка, который пострадал при пожаре в Башкирии

Из горящего помещения успели эвакуироваться мама и четыре ребёнка. 11-летний мальчик был срочно госпитализирован — он попытался вытащить из дом сестру. Издание UFA1.RU со ссылкой на Минздрав региона, сообщает, что ребёнок в тяжёлом состоянии. Сейчас он в реанимации.