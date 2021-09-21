Стало известно состояние ребёнка, который пострадал при пожаре в Башкирии

Накануне, 20 сентября, в Башкирии произошёл крупный пожар. Огнём охватило дом многодетной семьи в населенном пункте Федоровка.
Из горящего помещения успели эвакуироваться мама и четыре ребёнка. 11-летний мальчик был срочно госпитализирован — он попытался вытащить из дом сестру. Издание UFA1.RU со ссылкой на Минздрав региона, сообщает, что ребёнок в тяжёлом состоянии. Сейчас он в реанимации.
Также в огне погибла 9-летняя девочка. Малышка не успела выбежать из горящего дома. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту трагедии.
Пострадавшие нуждаются в помощи неравнодушных. Огонь полностью уничтожил дом большой семьи.
Фото: СК РФ по РБ.