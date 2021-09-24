В Башкирии участились случаи телефонных мошенничеств: как уберечь себя и близких?

В Башкортостане участились случаи телефонных мошенничеств. Жителям республики поступают звонки, и на другом конце провода сообщают, что с их близкими случилась беда. Для решения проблемы просят передать деньги. Причем зачастую злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов. А их жертвами становятся в основном пожилые люди.
«У нее переломаны ребра, разорвана печень, не знаю, выживет или нет». Такие страшные слова услышала по телефону 75-летняя Людмила Чебоксарова. Женщина на другом конце провода, представившаяся подругой внука, заявила, что он с девушкой попал в ДТП. А сам якобы внук плакал в трубку. Людмиле Ивановне сообщили: для решения проблемы необходимы деньги. И продиктовали, как написать заявление в полицию, мол, чтобы уголовное дело на возбуждали. Пенсионерка, испугавшись что ее родственнику грозит опасность, отдала накопленные 65 тысяч рублей – все, что откладывала на новый слуховой аппарат.
Жертвами таких аферистов становятся жители по всей республике. Утренний звонок шокировал и Лидию Балдину. В трубке она услышала подавленный голос сына, который сразу же передал телефон якобы следователю. Мошенники зло сыграли на самом главном чувстве любой женщины – материнском. Лидия Георгиевна похолодела, услышав, что сын может оказаться в тюрьме.
Приехал курьер, забрал деньги. А после женщина узнала, что у сына все в порядке и никакого ДТП не было. Анатолий Киряков тоже получил такой звонок. Вот только его сын в этот момент всего минуту назад выехал за ворота родительского дома. Поэтому преступный план аферистов провалился.
За этот год в Дуванском районе возбудили уже 26 уголовных дел по факту телефонного мошенничества. В последние три недели зафиксировано 8 таких случаев – преступники активизировались. Их жертвами становятся не только пожилые, но и люди среднего возраста. Правоохранители отмечают: звонить могут из любого региона, а номер, как правило, подставной.
За неполные 9 месяцев в Башкортостане полиция зарегистрировала около 4 тысяч подобных преступлений. Раскрыто порядка 500 дел.
К слову, сейчас по большей части звонки поступают на стационарные телефоны, чтобы человек не видел номер. И на протяжении всего разговора мошенники под разными предлогами удерживают жертву на линии, не давая трезво оценить ситуацию.
Чтобы не попасться на уловку мошенников, в первую очередь попросите назвать ваше имя, фамилию и отчество, и если это не ваш родственник, вряд ли он ответит правильно. Также можно положить трубку и позвонить на номер близкого человека, который вам известен, чтобы узнать, случилась ли беда на самом деле.