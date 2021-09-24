В Башкирии участились случаи телефонных мошенничеств: как уберечь себя и близких?

В Башкортостане участились случаи телефонных мошенничеств. Жителям республики поступают звонки, и на другом конце провода сообщают, что с их близкими случилась беда. Для решения проблемы просят передать деньги. Причем зачастую злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов. А их жертвами становятся в основном пожилые люди.

«У нее переломаны ребра, разорвана печень, не знаю, выживет или нет». Такие страшные слова услышала по телефону 75-летняя Людмила Чебоксарова. Женщина на другом конце провода, представившаяся подругой внука, заявила, что он с девушкой попал в ДТП. А сам якобы внук плакал в трубку. Людмиле Ивановне сообщили: для решения проблемы необходимы деньги. И продиктовали, как написать заявление в полицию, мол, чтобы уголовное дело на возбуждали. Пенсионерка, испугавшись что ее родственнику грозит опасность, отдала накопленные 65 тысяч рублей – все, что откладывала на новый слуховой аппарат.

Звонок был как будто из какого-то подвала. Шум, гам. Они создали впечатление, будто звонят из коридора клиники. Людмила Чебоксарова, жительница г. Уфы

Жертвами таких аферистов становятся жители по всей республике. Утренний звонок шокировал и Лидию Балдину. В трубке она услышала подавленный голос сына, который сразу же передал телефон якобы следователю. Мошенники зло сыграли на самом главном чувстве любой женщины – материнском. Лидия Георгиевна похолодела, услышав, что сын может оказаться в тюрьме.

Говорит, сбил женщину, она сейчас в больнице. Якобы с родственниками договорились, чтобы не заводить уголовное дело, надо оплатить лечение, внести сейчас 30 тысяч. Лидия Балдина, жительница Дуванского района

Приехал курьер, забрал деньги. А после женщина узнала, что у сына все в порядке и никакого ДТП не было. Анатолий Киряков тоже получил такой звонок. Вот только его сын в этот момент всего минуту назад выехал за ворота родительского дома. Поэтому преступный план аферистов провалился.

Когда так звонят, как обухом по голове, потому что мы люди преклонного возраста. А я после двух инфарктов, такое сообщение трудно пережить. Анатолий Киряков, житель Дуванского района

За этот год в Дуванском районе возбудили уже 26 уголовных дел по факту телефонного мошенничества. В последние три недели зафиксировано 8 таких случаев – преступники активизировались. Их жертвами становятся не только пожилые, но и люди среднего возраста. Правоохранители отмечают: звонить могут из любого региона, а номер, как правило, подставной.

Порой звонят мошенники с одного и того же номера разным людям. Сотрудники районного МВД проводят встречи с трудовыми коллективами, руководителями организаций, распространяют памятки среди населения, информируют жителей о подобных преступлениях через СМИ и интернет. Владимир Богданчик, заместитель начальника отдела МВД России по Дуванскому району

За неполные 9 месяцев в Башкортостане полиция зарегистрировала около 4 тысяч подобных преступлений. Раскрыто порядка 500 дел.

В МВД республики создан специальный отдел, который занимается раскрытием преступлений общеуголовной направленности. Такая же группа есть и в УМВД по Уфе. Особое внимание уделяется профилактике мошенничеств и работе с населением по информированию. Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан

К слову, сейчас по большей части звонки поступают на стационарные телефоны, чтобы человек не видел номер. И на протяжении всего разговора мошенники под разными предлогами удерживают жертву на линии, не давая трезво оценить ситуацию.