В Башкирии увеличилось количество школ, переходящих на дистанционку

116 школ в 12 районах республики на этой неделе перешли на дистанционку. А с понедельника к ним присоединяться еще общеобразовательные учреждения города Кумертау и часть уфимских школ. Речь идет об учениках 5-8 и 10-х классов. Как организован образовательный процесс и не возникло ли трудностей с переходом на удаленку?

Урок информатики. Представить его без компьютера или ноутбука невозможно. Но в этом случае гаджет больше является средством связи учителя с учеником. Спустя примерно год в первой школе села Красноусольский вновь возвращаются к дистанционке.

Мне, наверное, как учителю такого предмета несложно, то есть с компьютерами мне легко. Знаю, что коллегам не всем легко приходится. Эльмира Каримова, учитель информатики

А вот школьники в большинстве своём переходу на домашнее обучение только рады. Хотя есть и те, кто видит в такой форме образования свои минусы. Лучше, когда учителя видишь в классе, а не на экране смартфона.

Положительно, может, что никуда ходить не надо, не так рано вставать. Но иногда тему хуже понимаешь, чем в школе. Варвара Ильина, ученица 8-го класса

Причиной перехода общеобразовательных учреждений Гафурийского района на дистанционное обучение стала сложная эпидобстановка. К примеру, в самой большой школе муниципалитета ковид был подтвержден у 12 детей.

Сами понимаете, потому что такая пандемия идет. Коронавирус – очень страшная болезнь, и мы бы не хотели, чтобы наши дети болели и чтобы она распространилась. И чтобы разорвать эту цепочку, мы решили в муниципалитете эти классы перевести на дистант. Галина Петрова, директор школы №1 с. Красноусольский

На онлайн обучение перешли на этой неделе и школы Янаульского района. Точнее, ученики с 5-го по 8-й и 10-х классов. Проблем с познанием предметов в режиме видеоконференции не возникает. Но все же родители хотят скорейшего возвращения к привычному формату образования.

Опыт есть, конечно, но хотелось бы, чтобы дети поскорее пошли в школу. Они хотят видеть своих друзей, своих учителей. Надеемся, что они через две недели вернутся в школу и продолжат очное обучение. Замира Ахиярова

В общей сложности 12 районов перешли на этой неделе на дистанционку. Такая форма организации образовательного процесса вводится пока на 14 дней.

Это Чишминский, Белорецкий, Стерлибашевский, Янаульский, Буздякский, Мишкинский Балтачевский, Гафурийский районы. В общей сложности 116 общеобразовательных организаций переходят на дистанционный режим, это порядка 23 с половиной тысяч обучающихся. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Цифры небольшие, отметил министр. От общего контингента школьников республики это 4,5 процента учащихся. Для тех, кто имеет право на обеспечение бесплатным питанием в школе, на этот период будет организована выдача продуктовых наборов.

Сейчас на дистанционный режим обучения ушли общеобразовательные учреждения, эпидобстановка в которых была достаточно сложной. Это 116 школ в 12 районах республики. Не исключено, что к ним могут присоединиться и другие учебные заведения, если в остальных муниципалитетах региона будет наблюдаться рост количества заболевших коронавирусом детей.