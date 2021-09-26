В Башкирии увеличилось количество школ, переходящих на дистанционку

116 школ в 12 районах республики на этой неделе перешли на дистанционку. А с понедельника к ним присоединяться еще общеобразовательные учреждения города Кумертау и часть уфимских школ. Речь идет об учениках 5-8 и 10-х классов. Как организован образовательный процесс и не возникло ли трудностей с переходом на удаленку?
Урок информатики. Представить его без компьютера или ноутбука невозможно. Но в этом случае гаджет больше является средством связи учителя с учеником. Спустя примерно год в первой школе села Красноусольский вновь возвращаются к дистанционке.
А вот школьники в большинстве своём переходу на домашнее обучение только рады. Хотя есть и те, кто видит в такой форме образования свои минусы. Лучше, когда учителя видишь в классе, а не на экране смартфона.
Причиной перехода общеобразовательных учреждений Гафурийского района на дистанционное обучение стала сложная эпидобстановка. К примеру, в самой большой школе муниципалитета ковид был подтвержден у 12 детей.
На онлайн обучение перешли на этой неделе и школы Янаульского района. Точнее, ученики с 5-го по 8-й и 10-х классов. Проблем с познанием предметов в режиме видеоконференции не возникает. Но все же родители хотят скорейшего возвращения к привычному формату образования.
В общей сложности 12 районов перешли на этой неделе на дистанционку. Такая форма организации образовательного процесса вводится пока на 14 дней.
Цифры небольшие, отметил министр. От общего контингента школьников республики это 4,5 процента учащихся. Для тех, кто имеет право на обеспечение бесплатным питанием в школе, на этот период будет организована выдача продуктовых наборов.
Сейчас на дистанционный режим обучения ушли общеобразовательные учреждения, эпидобстановка в которых была достаточно сложной. Это 116 школ в 12 районах республики. Не исключено, что к ним могут присоединиться и другие учебные заведения, если в остальных муниципалитетах региона будет наблюдаться рост количества заболевших коронавирусом детей.
Уже известно, что с понедельника все школы города Кумертау переходят на онлайн-обучение. Удалёнка также вводится в 51-м общеобразовательном учреждении города Уфы. В течение двух недель будет проводиться мониторинг эпидемиологической ситуации. В случае ее стабилизации ученики вернутся на очный режим обучения.