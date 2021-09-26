Одна болезнь на троих: история братьев-инвалидов из Башкирии

Несломленные духом. Так можно сказать о трёх родных братьях Кунаккуловых из деревни Еникеево Абзелиловского района. В детстве Фаиз, Рафик и Рафис были озорными ребятами и ничем не отличались от своих сверстников. Росли, строили планы. Но коррективы внесло генетическое заболевание, которое сделало из парней инвалидов. Несмотря на это, Кунаккуловы не опустили руки и продолжают жить, из года в год радуясь каждому дню.

У башкир есть поговорка: мужчине мало и 70 разных профессий. Вот и братья Кунаккуловы умело справляются с топором, освоили строительное дело, активно занимаются спортом, сами ведут хозяйство. И всё это сидя в инвалидной коляске. Плечом к плечу Фаиз, Рафик и Рафис решают житейские вопросы и во всём полагаются только друг на друга. Мечтали купить машину, но денег пока хватило только на мотоблок.

На инвалидной коляске передвигаться по деревенским улицам очень сложно, поэтому взяли мотоблок один на всех. Стало намного удобнее. Теперь даже грязь после дождя нам не помеха. А так на кресле мы своим ходом даже до магазина не смогли бы добраться. Раньше просили соседей или друзей довезти, но потом стало неудобно каждый раз обращаться за помощью. Вот и взяли в кредит свой личный транспорт. Рафик Кунаккулов, житель д. Еникеево

Ещё одно увлечение братьев – музыка. В игре на гармошке находит свою отдушину Фаиз Кунаккулов. И пусть инструмент почти его ровесник, как и сам мужчина, он полон жизни. Любимые мелодии и песни, которые когда-то пели родители, помогают на время забыть обо всех проблемах, говорят братья. Родные мотивы завораживают не только их, но и случайных зрителей импровизированного домашнего концерта.

Я купил подержанную гармошку для брата на его 50-летие. Фаиз взял ее в руки и начал играть. Время было примерно первый час дня. В этот момент по улице шёл один дед. Услышав музыку из открытого окна, он остановился и стал слушать. Он долго стоял, а когда взглянул на время, то была уже половина четвертого дня. Я помню, он ещё удивленный зашел и спросил, кто это так красиво и так долго играет. Рафис Кунаккулов, житель д. Еникеево

Братья привыкли не замечать трудностей и никогда не позволят себя отказаться от мечты. Пусть даже от одной на троих. Своими силами собрали сбережения и построили новый дом. За тепло и уют в нём отвечает жена среднего брата Гульфия Кунаккулова. У женщины тоже непростая судьба. Родные умерли, семья распалась. Но встретив Рафика, она вновь почувствовала себя любимой и смогла начать жизнь с чистого листа.

Вместе мы уже три года. Справляюсь с хозяйством. Братья сами выполняют почти всю работу. Я им кушать готовлю и убираюсь в доме. Помогаю баню затопить, натаскать воды. А они сами уже моются, самостоятельно. Гульфия Кунаккулова, жена Рафика Кунаккулова

В многодетной семье Кунаккуловых было семеро детей – 6 братьев и младшая сестренка. Самый старший, Раис, вспоминает, как пытались помочь Фаизу, Рафику и Рафису. Проблемы со здоровьем начались в подростковом возрасте. Родители возили детей на операции в Уфу и в Сибай, но генетическое заболевание оказалось неизлечимым.

Они росли обычными деревенскими пацанами. Учились в школе, ездили верхом на лошади, пасли скот, ходили в клуб. До поры до времени ничем не отличались от остальных. Когда пришла болезнь, мы пытались помочь, ездили к врачам. Рафису даже операцию делали на ноги, ставили металлические пластины, но ничего не помогло. Раис Кунаккулов, житель д. Еникеево

Так как я единственная сестренка, братья меня очень любят. Стоит сказать, что дров нет, тут же наколют и привезут на своём мотоблоке. Если мука кончится, тоже появляется на следующий день. Даже деньгами могут помочь. Помогли мне дом построить. Я тоже их очень люблю и желаю здоровья и долголетия. Сания Кунаккулова, сестрёнка братьев Кунаккуловых

При этом сами братья за помощью стараются не обращаться и не обременять остальных. Хотя поддержка им действительно нужна. В доме нет газа, на зиму приходится заготавливать дрова. Да и в уличный деревенский туалет инвалидам ходить неудобно.

Ещё одна мечта Кунаккуловых – современный сенсорный смартфон или планшет с большим экраном, чтобы общаться с родными и знакомыми онлайн и в социальных сетях. Сами братья говорят: инвалидное кресло – не приговор, главное – никогда не опускать руки. Пока рядом есть те, кто нас любит, подвести их мы не имеем права, говорят они.

89507486783 – Рафис Кунаккулов