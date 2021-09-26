Одна болезнь на троих: история братьев-инвалидов из Башкирии

Несломленные духом. Так можно сказать о трёх родных братьях Кунаккуловых из деревни Еникеево Абзелиловского района. В детстве Фаиз, Рафик и Рафис были озорными ребятами и ничем не отличались от своих сверстников. Росли, строили планы. Но коррективы внесло генетическое заболевание, которое сделало из парней инвалидов. Несмотря на это, Кунаккуловы не опустили руки и продолжают жить, из года в год радуясь каждому дню.
У башкир есть поговорка: мужчине мало и 70 разных профессий. Вот и братья Кунаккуловы умело справляются с топором, освоили строительное дело, активно занимаются спортом, сами ведут хозяйство. И всё это сидя в инвалидной коляске. Плечом к плечу Фаиз, Рафик и Рафис решают житейские вопросы и во всём полагаются только друг на друга. Мечтали купить машину, но денег пока хватило только на мотоблок.
Ещё одно увлечение братьев – музыка. В игре на гармошке находит свою отдушину Фаиз Кунаккулов. И пусть инструмент почти его ровесник, как и сам мужчина, он полон жизни. Любимые мелодии и песни, которые когда-то пели родители, помогают на время забыть обо всех проблемах, говорят братья. Родные мотивы завораживают не только их, но и случайных зрителей импровизированного домашнего концерта.
Братья привыкли не замечать трудностей и никогда не позволят себя отказаться от мечты. Пусть даже от одной на троих. Своими силами собрали сбережения и построили новый дом. За тепло и уют в нём отвечает жена среднего брата Гульфия Кунаккулова. У женщины тоже непростая судьба. Родные умерли, семья распалась. Но встретив Рафика, она вновь почувствовала себя любимой и смогла начать жизнь с чистого листа.
В многодетной семье Кунаккуловых было семеро детей – 6 братьев и младшая сестренка. Самый старший, Раис, вспоминает, как пытались помочь Фаизу, Рафику и Рафису. Проблемы со здоровьем начались в подростковом возрасте. Родители возили детей на операции в Уфу и в Сибай, но генетическое заболевание оказалось неизлечимым.
При этом сами братья за помощью стараются не обращаться и не обременять остальных. Хотя поддержка им действительно нужна. В доме нет газа, на зиму приходится заготавливать дрова. Да и в уличный деревенский туалет инвалидам ходить неудобно.
Ещё одна мечта Кунаккуловых – современный сенсорный смартфон или планшет с большим экраном, чтобы общаться с родными и знакомыми онлайн и в социальных сетях. Сами братья говорят: инвалидное кресло – не приговор, главное – никогда не опускать руки. Пока рядом есть те, кто нас любит, подвести их мы не имеем права, говорят они.
89507486783 – Рафис Кунаккулов
89374787493 – Рафик Кунаккулов