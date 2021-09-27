В Уфе стартовали форумы «Транспорт Урала» и «УралСтройИндустрия»

Уфа в очередной раз становится центром деловой активности в сфере транспорта и строительства. Сегодня в «ВДНХ-Экспо» начали работать форумы «УралСтройИндустрия», «Транспорт Урала» и специализированные выставки «Строительство», «Недвижимость».

Два крупнейших форума – «Транспорт Урала» и «УралСтройИндустрия» – открыли осенний сезон выставок. Ключевым событием мероприятия стало возобновление спустя 11 лет железнодорожного сообщения между Башкортостаном и Оренбургом.

Территория «ВДНХ-Экспо» превратилась в большую строительную площадку. От проектирования и строительства до отделки и юридического оформления сделок – на форуме задействованы предприятия различной деятельности. Другая экспозиция посвящена развитию дорожно-транспортной отрасли.