Новые ограничения и вакцинация: как Башкирия борется с дельта-штаммом коронавируса

В Башкирии бушует так называемый индийский дельта-штамм. Агрессивный и с довольно тяжёлым течением, он косит и пожилых, и молодых. В России сегодня зафиксирован новый антирекорд по смертности с начала пандемии: за последние сутки скончались 890 человек. Продолжает расти количество заболевших коронавирусом и в Башкирии. Только за минувшие сутки выявили еще 482 новых случая заражения, ковид стал причиной смерти 23 жителей республики. Цифры серьёзные, прогноз на предстоящую неделю остаётся довольно тревожным. Самым надёжным щитом от инфекции остаётся все та же вакцинация. А ещё теперь иммунизация будет работать как своеобразный пропуск. В ближайшие дни в республике начнут действовать новые ограничительные меры.

Четвёртая волна ковида ударила по детям. Теперь в реанимации лежат не только взрослые и пожилые. Инфекция всё чаще поражает малышей. На ИВЛ попадают и трёхмесячные крохи. Вирус передаётся по цепочке. И хоть несовершеннолетние переносят болезнь немного легче, чем их родители, так бывает не всегда.

Этот вирус настолько быстро распространяется, вот эта новая форма дельта очень коварна. Такие симптомы коварные. Нет длительного инкубационного периода, вот буквально три-четыре часа было 20%, потом 40, 60, 90 и смерть. Римма Утяшева, руководитель Антиковидного ситуационного центра

Дельта-штамм изменил течение болезни не только у детей. В трудном положении оказались и беременные. Ведь когда женщины вынашивают малышей, их организм становится более уязвимым для тяжелого течения COVID-19. Риск попасть в отделение интенсивной терапии увеличивается вдвое.

Потому что за счёт роста живота немного сдавливаются лёгкие, и может быть такое, что чем больше срок беременности, тем больше влияния на лёгкие, тем сильнее уменьшается кислородная ёмкость. Есть риски, что раньше срока родоразрешится женщина. Но хоть женщины и болеют, мы стараемся всё равно, ведь нам нужен живой и здоровый ребёнок. Динар Габдрахманов, врач акушер-гинеколог Республиканского клинического перинатального центра

На этой неделе Радий Хабиров посетил инфекционный центр в Зубово. Ковид-госпиталь заполнен, кроватями заставлены и коридоры. При проектной вместимости 400 человек, лечение здесь проходят 429 пациентов. Более половины находятся в тяжелом состоянии, все они не вакцинированы. При этом врачи отмечают, что вирус стал более агрессивным. Пациентов, поступающих сюда даже в состоянии средней тяжести, через пару дней медики вынуждены подключать к кислороду.

К 1 октября нужно было вакцинировать 80% населения республики, но по факту прививку сделали чуть более половины. А это не просто абстрактные цифры, а математический подсчет, нацеленный остановить пандемию и вернуться к нормальной жизни, отметил Радий Хабиров. Эпидемиологии фиксируют рост заболеваемости среди школьников до 14 лет и пожилых старше 65. На этом фоне властям приходится ужесточать меры. Случаи заражения ковидом выявлены уже в 730 школах Башкортостана, 279 из них закрыли на карантин. Также обсуждается перевод на дистанционку музыкальных и художественных школ. По всей республике разворачивают дополнительные больничные койки.

Мы разные меры принимали, чтобы убедить людей делать прививку. Эту работу продолжим. Нужно уже принимать организационные меры: если ты не вакцинирован, будь добр, не создавай угрозы для других. Мы будем защищать вакцинированных и тех, у кого высокий титр антител после болезни. Мы будем создавать механизмы, чтобы они не пересекались в больницах, в школах, на транспорте. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мера непопулярная, но без этого никак. Многие жители республики расслабились настолько, что забыли о коронавирусе. Вот и в торговых центрах столицы маска надета лишь у двоих из десяти. Ситуация осложняется и тем, что сейчас в разгаре и сезонные заболевания гриппом. В день в 44-й уфимской поликлинике терапевты принимают порядка 250 пациентов. По словам врачей, из них примерно 50-70 человек получают положительный ПЦР-тест.

Чтобы сократить распространение инфекции, в республике вновь вводят антиковидные ограничения. С понедельника целый ряд организаций можно будет посещать только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесённом коронавирусе за последние шесть месяцев. С 4 октября ограничат свободное посещение государственных и муниципальных музеев и театров. С 12 октября этот список пополнят торговые центры, кинотеатры и библиотеки. А с 18-го ограничат посещения салонов красоты, соляриев, бань и саун, а также спорткомплексов и бассейнов. При этом власти добавили, что люди с антителами к коронавирусу без прививки или с медицинским отводом от вакцинации имеют высокие риски заразиться, поэтому посещать общественные места они не могут.

Хочу обратить внимание, что если медотвод у человека по какому-то заболеванию, то это как раз не повод ходить в театры, магазины и другие общественные места. Это справка о том, что человек подвержен высокому риску заболевания и должен всячески ограничить социальные контакты. Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан