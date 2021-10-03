«Перспективы очень большие»: итоги официального визита делегации Башкирии в Казахстан

Башкортостан и Казахстан закрепляют сотрудничество. На этой неделе Радий Хабиров возглавил делегацию, которая посетила страну крупнейшего внешнеторгового партнера. Планируется открыть прямое авиасообщение Уфа – Нур-Султан, а также развивать инвестиционные проекты и культурные связи. Башкортостан готов принять земляков на родину по программе переселения «Соотечественники».

Редкий случай: Радий Хабиров в роли гида делится своими эмоциями с подписчиками во время делового визита в Казахстан, который, как он отметил, проходит «с большим удовольствием». Нур-Султан впечатляет как архитектурой, так и возможностями для развития инвестиционного и экономического развития потенциала Башкортостана. Перспективы обсуждались на самом высоком уровне – с Президентом Казахстана Касым-Жомарта Токаевым.

Казахстан – один из крупнейших внешнеторговых партнеров Башкортостана. В общем объёме республиканского товарооборота занимает третье место с долей 7,3%. В 2020 году он составил 296,9 млн долларов. Сейчас создается инфраструктура для старта интеграции взаимоотношений. И первое, что планируется сделать, – открыть прямой рейс Уфа – Нур-Султан сразу же после того, как будут сняты ограничения из-за пандемии коронавируса. Также в столице Казахстана теперь действует представительство Конгресс-бюро Башкортостана.

Мы приняли решение, что офис будет работать на территории Международного финансового центра «Астана», где существуют прозрачные правила работы, очень интересные юрисдикции и привлекательные для инвесторов условия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Очень большие перспективы, потому что визит был очень серьезно подготовлен. Тем более во главе Радий Фаритович. Он очень серьезно настроен, встреча с первыми лицами государства тоже об этом говорят. Со своей стороны торговое представительство смогло провести встречи для бизнеса. Очень интересные, перспективные проекты. Андрей Бабко, торговый представитель РФ в Казахстане

Из крупных проектов в Западно-Казахстанской области есть крупные месторождения газа и газового конденсата. На регион приходится 99% от общего объема добычи газового конденсата в Казахстане. И область заинтересована во взаимодействии с газоперерабатывающими предприятиями Башкортостана. Радий Хабиров также ознакомился с деятельностью Платформы цифрового Правительства Казахстана.

Есть традиционно уже налаженные связи, взаимодействие наших экономик. Бизнес, который уже активно работает на территории Западно-Казахстанской области. Бахыт Султанов, министр торговли и интеграции Казахстана

По-домашнему теплой стала встреча Радия Хабирова с выходцами из Башкортостана. Всего их около 17 тысяч на территории Казахстана. Руководитель республики анонсировал скорый выпуск русско-башкирского онлайн-переводчика «Башкортсофт» и пригласил выходцев из Башкортостана активнее участвовать в Международном диктанте по башкирскому языку.

Мы проводим такие мероприятия как «Йыйын», Дни башкирской культуры, проводим мастер-классы. Благодаря, конечно, поддержке Министерства культуры РБ, которое направляет нам артистов. Урал Азнабаев, председатель башкирского этнокультурного объединения «Акбузат» г. Нур-Султан

Мы не просто пообщались, мы решили ряд вопросов, которые у наших земляков возникли. Было много вопросов по программе переселения соотечественников. Мы в ближайшее время подпрограмму соответствующую завершим. Соответственно, часть людей мы готовы принять. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан