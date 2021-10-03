«Перспективы очень большие»: итоги официального визита делегации Башкирии в Казахстан

Башкортостан и Казахстан закрепляют сотрудничество. На этой неделе Радий Хабиров возглавил делегацию, которая посетила страну крупнейшего внешнеторгового партнера. Планируется открыть прямое авиасообщение Уфа – Нур-Султан, а также развивать инвестиционные проекты и культурные связи. Башкортостан готов принять земляков на родину по программе переселения «Соотечественники».
Редкий случай: Радий Хабиров в роли гида делится своими эмоциями с подписчиками во время делового визита в Казахстан, который, как он отметил, проходит «с большим удовольствием». Нур-Султан впечатляет как архитектурой, так и возможностями для развития инвестиционного и экономического развития потенциала Башкортостана. Перспективы обсуждались на самом высоком уровне – с Президентом Казахстана Касым-Жомарта Токаевым.
Казахстан – один из крупнейших внешнеторговых партнеров Башкортостана. В общем объёме республиканского товарооборота занимает третье место с долей 7,3%. В 2020 году он составил 296,9 млн долларов. Сейчас создается инфраструктура для старта интеграции взаимоотношений. И первое, что планируется сделать, – открыть прямой рейс Уфа – Нур-Султан сразу же после того, как будут сняты ограничения из-за пандемии коронавируса. Также в столице Казахстана теперь действует представительство Конгресс-бюро Башкортостана.
Из крупных проектов в Западно-Казахстанской области есть крупные месторождения газа и газового конденсата. На регион приходится 99% от общего объема добычи газового конденсата в Казахстане. И область заинтересована во взаимодействии с газоперерабатывающими предприятиями Башкортостана. Радий Хабиров также ознакомился с деятельностью Платформы цифрового Правительства Казахстана.
По-домашнему теплой стала встреча Радия Хабирова с выходцами из Башкортостана. Всего их около 17 тысяч на территории Казахстана. Руководитель республики анонсировал скорый выпуск русско-башкирского онлайн-переводчика «Башкортсофт» и пригласил выходцев из Башкортостана активнее участвовать в Международном диктанте по башкирскому языку.
Самый молодой и самый крупный музей в Центральной Азии – Национальный музей Казахстана – также посетила делегация Башкортостана. Уникальные артефакты, в том числе знаменитого на весь мир «Золотого человека», можно будет увидеть на специальной экспозиции в Уфе.